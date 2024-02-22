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Анна Данилина покидает "Мастерс" в ОАЭ

Анна Данилина покидает Мастерс в ОАЭ Фото: KTF
В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-1000. Теннисистка из Казахстана Анна Данилина провела матч второго круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В паре с китайской спортсменкой Шуай Чжан казахстанка потерпела поражение от грозного дуэта Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) со счетом 7:5, 2:6, 6:10. Стоит отметить, соперницы Анны и Шуай на этом турнире получили второй номер посева.

Таким образом, на "Мастерсе" в Дубае осталась лишь одна представительница Казахстана Елена Рыбакина. Ранее лидер женской сборной страны вышла в четвертьфинал в одиночном разряде.

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