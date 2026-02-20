#Референдум-2026
События

Головкин и Шайдоров подарили цветы Софье Самоделкиной

Головкин и Шайдоров поздравили Самоделкину, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 06:36 Фото: Сали Сабиров
19 февраля глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин и Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров поздравили Софью Самоделкину с успешным дебютом на Олимпийских играх в Милане, сообщает Zakon.kz.

Судя по видео, опубликованному пресс-службой Национального Олимпийского комитета, встреча известных спортсменов состоялась сразу после выступления Софьи.

Фото: Instagram/olympickz

"Дебют Софьи Самоделкиной на Олимпийских играх совпал с днем ее рождения!" – уточняется в сообщении НОК.

Софья Самоделкина блестяще исполнила свою программу и набрала 138,99 балла. По сумме двух программ казахстанская спортсменка с результатом 207,46 балла вошла в десятку лучших фигуристок планеты.

Фото: olympics

Теперь, в обновленном рейтинге ISU Season's Ranking 2025/26, казахстанская фигуристка смело поднялась на 12-ю строчку.

Фото: skatingscores

Часами ранее на Олимпиаде-2026 завершились соревнования в женском одиночном катании и стали известны все медалистки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
