Головкин и Шайдоров подарили цветы Софье Самоделкиной

19 февраля глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин и Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров поздравили Софью Самоделкину с успешным дебютом на Олимпийских играх в Милане, сообщает Zakon.kz.

Судя по видео, опубликованному пресс-службой Национального Олимпийского комитета, встреча известных спортсменов состоялась сразу после выступления Софьи.

Фото: Instagram/olympickz

"Дебют Софьи Самоделкиной на Олимпийских играх совпал с днем ее рождения!" – уточняется в сообщении НОК.

Софья Самоделкина блестяще исполнила свою программу и набрала 138,99 балла. По сумме двух программ казахстанская спортсменка с результатом 207,46 балла вошла в десятку лучших фигуристок планеты.

Фото: olympics

Теперь, в обновленном рейтинге ISU Season's Ranking 2025/26, казахстанская фигуристка смело поднялась на 12-ю строчку.

Фото: skatingscores

Часами ранее на Олимпиаде-2026 завершились соревнования в женском одиночном катании и стали известны все медалистки.