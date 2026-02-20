Девять казахстанцев выйдут на Олимпийские старты 20 февраля
Ольга Тихонова, фото: Сали Сабиров
Стали известны состав и порядок соревнований отечественных олимпийцев 20 февраля, сообщает Zakon.kz.
На олимпийских площадках Италии сегодня Казахстан представят девять участников по трем видам спорта, передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.
Фото: НОК
Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-Д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. По итогам старта 19 февраля команда Казахстана в общем зачете опустилась на 19-е место. Такие данные приводит официальный сайт Олимпийских игр в Италии.
Всего 19 февраля на зимних Олимпийских играх разыграли шесть комплектов наград. Чемпионы и призеры были определены в:
- ски-альпинизме;
- фигурном катании;
- хоккее;
- конькобежном спорте;
- лыжном двоеборье.
В этот день на Олимпиаде нашу страну представляла только фигуристка Софья Самоделкина, за прокатом которой наблюдали Михаил Шайдоров и Геннадий Головкин.
