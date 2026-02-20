#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Спорт

"Фиорентина" находится в шаге от выхода в 1/8 финала Лиги конференций

Футбол Победа Фиорентины, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 11:39 Фото: Instagram/acffiorentina
По итогам прошедших накануне первых стыковых матчей Лиги конференций УЕФА итальянская "Фиорентина" стала одним из клубов, который может с уверенностью смотреть на ответный поединок с целью выхода в 1/8 финала данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Команда Паоло Ваноли в гостях уверенно разобралась с польской "Ягеллонией" с крупным счетом 3:0. Победу "фиолетовым" во втором тайме принесли точные удары в исполнении Раньери, Мандрагора и Пикколи.

Теперь одна из ярких футбольных дружин Италии вряд ли упустит преимущество на своей арене во Флоренции 27 февраля.

В других противостояниях текущего турнира судьба путевок определится через неделю, а пока нужно отметить результаты первых встреч.

Здесь стоит подчеркнуть, что "Фиорентина" в этом году, а именно 29 августа, планирует отметить свой вековой юбилей.

Двукратный чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка страны сейчас переживает не особо радостные дни в Серии А, но зато хорошо проявляет себя в еврокубках.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги конференций
07:28, 21 февраля 2025
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги конференций
Стали известны результаты матчей 1/8 финала Лиги конференций и Лиги Европы УЕФА
03:13, 08 марта 2024
Стали известны результаты матчей 1/8 финала Лиги конференций и Лиги Европы УЕФА
Итоги первых матчей 1/8 финала Лиги конференций
04:36, 07 марта 2025
Итоги первых матчей 1/8 финала Лиги конференций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
12:43, Сегодня
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
12:28, Сегодня
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
12:05, Сегодня
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
Тарасова принизила феноменальную победу Шайдорова на Олимпиаде: досталось всем фигуристам
11:49, Сегодня
Тарасова принизила феноменальную победу Шайдорова на Олимпиаде: досталось всем фигуристам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: