"Фиорентина" находится в шаге от выхода в 1/8 финала Лиги конференций

По итогам прошедших накануне первых стыковых матчей Лиги конференций УЕФА итальянская "Фиорентина" стала одним из клубов, который может с уверенностью смотреть на ответный поединок с целью выхода в 1/8 финала данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Команда Паоло Ваноли в гостях уверенно разобралась с польской "Ягеллонией" с крупным счетом 3:0. Победу "фиолетовым" во втором тайме принесли точные удары в исполнении Раньери, Мандрагора и Пикколи.

Теперь одна из ярких футбольных дружин Италии вряд ли упустит преимущество на своей арене во Флоренции 27 февраля.

В других противостояниях текущего турнира судьба путевок определится через неделю, а пока нужно отметить результаты первых встреч.

Здесь стоит подчеркнуть, что "Фиорентина" в этом году, а именно 29 августа, планирует отметить свой вековой юбилей.

Двукратный чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка страны сейчас переживает не особо радостные дни в Серии А, но зато хорошо проявляет себя в еврокубках.