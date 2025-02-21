Стали известны все участники 1/8 финала Лиги конференций

Завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций УЕФА. К восьми сильнейшим командам по итогам общего этапа турнира присоединились восемь победителей стыковых матчей, сообщает Zakon.kz.

Так 1/8 финала вышли испанский "Бетис", польская "Ягеллония", греческий "Панатинаикос", словенский "Целе", боснийский "Борац", кипрский "Пафос", датский "Копенгаген" и норвежский "Мольде".

Также по итогам общего этапа Лиги конференций в 1/8 турнира вышли английский "Челси", португальская "Витория Гимарайнш", итальянская "Фиорентина", австрийский "Рапид", шведский "Юргорден", швейцарский "Лугано", польская "Легия" и бельгийский "Серкль Брюгге".

Жеребьевка Лиги конференций состоится 21 февраля.

А ранее мы сообщали, что "Реал" почти 30 лет бессменно доходит до 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.