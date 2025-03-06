Итоги первых матчей 1/8 финала Лиги конференций
Фото: Instagram/chelseafc
"Челси" в гостях обыграл "Копенгаген" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций – 2:1, сообщает Zakon.kz.
В составе "Челси" отличились Рис Джеймс и Энцо Фернандес. За "Копенгаген" забил Габриэль.
В остальных матчах 1/8 финала Лиги конференций исход выглядит так:
- "Мольде" победил "Легию" – 3:2;
- "Панатинаикос" переиграл "Фиорентину" – 3:2;
- "Бетис" сыграл вничью с "Викторией Гимарайнш" – 2:2;
- "Целе" победил "Лугано" – 1:0;
- "Ягеллония" разгромила "Серкль Брюгге" – 3:0;
- "Пафос" выиграл у "Юргордена" – 1:0;
- "Борац" сыграл вничью с "Рапидом" – 1:1.
Ответные матчи состоятся 13 марта.
Ранее мы писали, что "Арсенал" установил рекорд Лиги чемпионов всех времен.
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