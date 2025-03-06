Итоги первых матчей 1/8 финала Лиги конференций

"Челси" в гостях обыграл "Копенгаген" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций – 2:1, сообщает Zakon.kz.

В составе "Челси" отличились Рис Джеймс и Энцо Фернандес. За "Копенгаген" забил Габриэль.

В остальных матчах 1/8 финала Лиги конференций исход выглядит так:

"Мольде" победил "Легию" – 3:2;

"Панатинаикос" переиграл "Фиорентину" – 3:2;

"Бетис" сыграл вничью с "Викторией Гимарайнш" – 2:2;

"Целе" победил "Лугано" – 1:0;

"Ягеллония" разгромила "Серкль Брюгге" – 3:0;

"Пафос" выиграл у "Юргордена" – 1:0;

"Борац" сыграл вничью с "Рапидом" – 1:1.

Ответные матчи состоятся 13 марта.

Ранее мы писали, что "Арсенал" установил рекорд Лиги чемпионов всех времен.