Спорт

"Милан" разгромил "Болонью" и продлил беспроигрышную серию до 22-х игр

Футбол Разгром Болонья, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 12:52 Фото: Instagram/Acmilan
Легендарный итальянский футбольный клуб "Милан", похоже, в этом сезоне войдет в список призеров Серии А и вернется в Лигу чемпионов УЕФА. Фанаты скорее дождутся праздника на улицах Милана после провала в прошлом сезоне, когда их любимцы заняли восьмое место, сообщает Zakon.kz.

Доказательство своего стабильного и перспективного будущего "россонери" представили минувшей ночью, когда в гостях разгромили "Болонью" со счетом 3:0 в рамках матча 23-го тура итальянского чемпионата.

Счет на 20-й минуте поединка со второй попытки открыл хавбек "Милана" Рубен Лофтус-Чик. Перед уходом на перерыв форвард Кристофер Нкунку реализовал пенальти и сделал результат комфортным.

После отдыха Адриен Рабьо довел счет до разгромного и поставил итоговую точку – 3:0.

Таким образом, "Милан" уже 22 матча никому не проигрывает в Серии А и занимает вторую строчку в турнирной таблице (50 баллов), отставая на пять очков от лидера сезона и своих земляков из "Интера".

Единственное поражение команда Массимилиано Аллегри потерпела еще 23 августа 2025 года, когда уступила дома "Кремонезе" (1:2) в дебютном матче итальянского первенства.

Тем временем самый футбольный город Италии в ближайшие две недели примет Белую Олимпиаду-2026 с участием казахстанских спортсменов.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
