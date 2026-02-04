"Милан" разгромил "Болонью" и продлил беспроигрышную серию до 22-х игр
Доказательство своего стабильного и перспективного будущего "россонери" представили минувшей ночью, когда в гостях разгромили "Болонью" со счетом 3:0 в рамках матча 23-го тура итальянского чемпионата.
Счет на 20-й минуте поединка со второй попытки открыл хавбек "Милана" Рубен Лофтус-Чик. Перед уходом на перерыв форвард Кристофер Нкунку реализовал пенальти и сделал результат комфортным.
После отдыха Адриен Рабьо довел счет до разгромного и поставил итоговую точку – 3:0.
Таким образом, "Милан" уже 22 матча никому не проигрывает в Серии А и занимает вторую строчку в турнирной таблице (50 баллов), отставая на пять очков от лидера сезона и своих земляков из "Интера".
Единственное поражение команда Массимилиано Аллегри потерпела еще 23 августа 2025 года, когда уступила дома "Кремонезе" (1:2) в дебютном матче итальянского первенства.
Тем временем самый футбольный город Италии в ближайшие две недели примет Белую Олимпиаду-2026 с участием казахстанских спортсменов.