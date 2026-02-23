"Кайрат" и "Картахена" сразились в матче Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

Вечером 23 февраля в Алматы прошла битва между лучшими футзальными клубами Казахстана и Испании "Кайратом" и "Картахеной" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Это было не только противостояние нынешнего четвертьфинала Лиги чемпионов, но и повторение финала Гран-при четырех прошлого сезона, где "Кайрат" проиграл испанскому коллективу (4:9) и лишился титула.

Конечно, наша команда хотела реванша за тот проигрыш, и матч сложился упорным для нее. Первый тайм игры обошелся без забитых мячей.

А вот в начале второго тайма хозяева паркета сумели порадовать своих фанатов, отличился голкипер Ванделсон Сильва.

Однако после этого "Картахена" мигом ответила двумя контратаками и в течение двух минут забила сразу два гола, что позволило им вырваться вперед – 2:1. Эти цифры не изменились до финального свистка.

Ответная игра между этими командами пройдет 6 марта на испанской площадке.

После "Кайрата" в ночь на 24 февраля второй казахстанский коллектив "Семей" в гостях сыграет против французского "Этуаля" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Тем временем в итальянском футбольном чемпионате "Парма" прервала беспроигрышную серию "Милана" из 25 матчей.

