Спорт

Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков тоже получил в подарок дорогой автомобиль

Темирлан Анарбеков, ФК Кайрат, подарок, автомобиль , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 23:36 Фото: Instagram/narbekov_temirlan77
Второй вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков 4 октября стал обладателем автомобиля Lixiang L8, сообщает Zakon.kz.

Подарок спортсмену сделала компания Zigi Zagi, производитель безалкогольных напитков.

Средняя стоимость внедорожника составляет около 24 млн тенге.

Анарбеков проявил себя в плей-офф Лиги чемпионов, где в серии пенальти против "Селтика" отразил три удара и стал одним из героев противостояния. Однако 14 сентября в матче с "Актобе" футболист получил перелом челюсти и пропустил старт общего этапа ЛЧ. В играх против "Спортинга" и мадридского "Реала" ворота алматинцев защищал 18-летний Шерхан Калмурза.

Подарок стал уже вторым подобным случаем: ранее автомобиль получил и сам Калмурза.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
