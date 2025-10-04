Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков тоже получил в подарок дорогой автомобиль
Фото: Instagram/narbekov_temirlan77
Второй вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков 4 октября стал обладателем автомобиля Lixiang L8, сообщает Zakon.kz.
Подарок спортсмену сделала компания Zigi Zagi, производитель безалкогольных напитков.
Средняя стоимость внедорожника составляет около 24 млн тенге.
Анарбеков проявил себя в плей-офф Лиги чемпионов, где в серии пенальти против "Селтика" отразил три удара и стал одним из героев противостояния. Однако 14 сентября в матче с "Актобе" футболист получил перелом челюсти и пропустил старт общего этапа ЛЧ. В играх против "Спортинга" и мадридского "Реала" ворота алматинцев защищал 18-летний Шерхан Калмурза.
Подарок стал уже вторым подобным случаем: ранее автомобиль получил и сам Калмурза.
