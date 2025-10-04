Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков тоже получил в подарок дорогой автомобиль

Второй вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков 4 октября стал обладателем автомобиля Lixiang L8, сообщает Zakon.kz.

Подарок спортсмену сделала компания Zigi Zagi, производитель безалкогольных напитков.

Средняя стоимость внедорожника составляет около 24 млн тенге.

Анарбеков проявил себя в плей-офф Лиги чемпионов, где в серии пенальти против "Селтика" отразил три удара и стал одним из героев противостояния. Однако 14 сентября в матче с "Актобе" футболист получил перелом челюсти и пропустил старт общего этапа ЛЧ. В играх против "Спортинга" и мадридского "Реала" ворота алматинцев защищал 18-летний Шерхан Калмурза.

Подарок стал уже вторым подобным случаем: ранее автомобиль получил и сам Калмурза.