Спорт

"Атлетико" забил четыре мяча "Барселоне" в рамках полуфинала Кубка Испании

Футбол Разгром Барсы, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 11:12 Фото: Instagram/atleticodemadrid
В ночь на 13 февраля состоялся второй полуфинальный поединок Кубка Испании по футболу, где мадридский "Атлетико" у себя дома просто "уничтожил" знаменитую каталонскую "Барселону" со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

Такая крупная победа с разницей в четыре мяча досталась "матрасникам" впервые с 1989 года. Никто не мог себе представить, что набравшая прекрасный ход "блауграна" может проиграть с таким счетом.

Нельзя не заметить, что команда Диего Симеоне забила все свои мячи еще в первом тайме, в среднем один гол за 10 минут.

Победу мадридской дружине принесли точные удары в исполнении Антуана Гризманна, Адемола Лукмана и Хулиана Альвареса. Плюс автоголом у гостей отметился Эрик Гарсия.

"Нашим болельщикам нужны именно такие матчи, они годами подталкивают нас вперед, всегда находятся рядом, им нужны большие игры. Первый тайм провели очень хорошо, отлично читая игру, действовали очень эффективно и спокойно у ворот. Знали, что они не сдадутся, у них есть качества, чтобы справиться с любыми проблемами. Ребята провели выдающийся матч, но нельзя расслабляться". Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне

В итоге "сине-гранатовые" потерпели первое крупное поражение в 2026 году. И они прервали свою серию побед из шести матчей подряд.

Здесь нельзя не отметить, что в Мадрид из-за травм не приехали две звезды "Барселоны" Маркус Рэшфорд и Рафинья.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
