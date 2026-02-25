#Референдум-2026
#Казахмыс
Спорт

Азербайджанский "Карабах" достойно завершил свое выступление в Лиге чемпионов

Фото: Instagram/fkqarabagh
По итогам ответных стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА футбольный коллектив "Карабах" не смог совершить суперчудо и проиграл на выезде знаменитому английскому "Ньюкаслу" (2:3). Тем самым чемпион Азербайджана прекратил свое отличное путешествие на стадии 1/16 финала, сообщает Zakon.kz.

Команда Гурбана Гурбанова в ответном поединке на "Сент-Джеймс Парк" оказала достойное сопротивление "сорокам" и смогла даже дважды забить, отличились Камило Дуран и Эльвин Джафаргулиев.

Но, с другой стороны, и хозяева не особо старались, так как они уже на старте встречи уверенно вели в два мяча после точных ударов Сандро Тонали и Жоэлинтона. А точку в этой игре поставил Свен Ботман – 3:2.

Вообще "Ньюкасл" выходил на этот матч сверхуверенным из-за разгрома в первой встрече в Азербайджане – 6:1.

В итоге "черно-белые" идут дальше, а "Карабах" с новым антирекордом по пропущенным голам (30) в Лиге чемпионов будет готовиться к новому сезону.

Несмотря на свой вылет, азербайджанский коллектив сумел выступить очень достойно в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА, показав самый высокий результат среди представителей постсоветского пространства, добравшись до игр 1/16 финала.

Команда Гурбанова громко заявила о себе еще в первом туре общего этапа, когда обыграла на выезде знаменитую португальскую "Бенфику".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
