Хет-трик Серлота помог "Атлетико" пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото: Instagram/atleticodemadrid
Норвежский форвард испанского футбольного клуба "Атлетико" Александер Серлот стал главной звездой ответного поединка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА против бельгийского "Брюгге", сообщает Zakon.kz.
30-летний нападающий "матрасников" забил три мяча в домашнем матче в ворота бельгийской дружины, тем самым помог разгромить соперника со счетом 4:1 и добыть путевку для своей команды в 1/8 финала текущего турнира.
Для самого героя данной игры Александера Серлота это первый хет-трик в сезоне, а всего в текущем розыгрыше Лиги чемпионов на его счету пять голов.
Еще в одном прошедшем матче игрового дня 1/16 финала Лиги чемпионов немецкий "Байер" и греческий "Олимпиакос" разошлись миром – 0:0.
Но благодаря победе в первой игре (2:0) дальше проходит дружина из Леверкузена.
В ночь на 25 февраля пройдут заключительные четыре поединка стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript