Хет-трик Серлота помог "Атлетико" пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов

Норвежский форвард испанского футбольного клуба "Атлетико" Александер Серлот стал главной звездой ответного поединка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА против бельгийского "Брюгге", сообщает Zakon.kz.

30-летний нападающий "матрасников" забил три мяча в домашнем матче в ворота бельгийской дружины, тем самым помог разгромить соперника со счетом 4:1 и добыть путевку для своей команды в 1/8 финала текущего турнира.

Для самого героя данной игры Александера Серлота это первый хет-трик в сезоне, а всего в текущем розыгрыше Лиги чемпионов на его счету пять голов.

Еще в одном прошедшем матче игрового дня 1/16 финала Лиги чемпионов немецкий "Байер" и греческий "Олимпиакос" разошлись миром – 0:0.

Но благодаря победе в первой игре (2:0) дальше проходит дружина из Леверкузена.

В ночь на 25 февраля пройдут заключительные четыре поединка стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА.