"Бавария" в 17-й раз подряд пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов

В ночь на 19 февраля "Бавария" дома сыграла вничью с "Селтиком" благодаря голу канадца Альфонсо Дэвиса.

В итоге мюнхенский коллектив вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Здесь надо также учитывать победу немцев в первом матче в Шотландии (2:1).

Благодаря этому успеху "Бавария" продолжает стабильно выходить в 1/8 финала Лиги чемпионов. И к тому же клуб из Мюнхена не проигрывает дома в данном турнире уже 21-й матч.

Последний раз терпели неудачу дома четыре года назад от ПСЖ (2:3).

Vincent Kompany: "It was a hard-fought draw, I thought we had many chances in the second half to score 2-3 goals. The context is important, we spent a lot of energy in the past 6 days. In the end, we're 8 points ahead in the league and we've advanced to the next round in the… pic.twitter.com/SDMXvwCFG8