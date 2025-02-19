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Спорт

"Бавария" в 17-й раз подряд пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбол Выход 1/8 финала ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 10:06 Фото: Instagram/fcbayern
Гранд немецкого футбола "Бавария" спаслась от поражения с шотландским "Селтиком" на 94-й минуте ответного поединка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА. Тем самым "мюнхенцы" 17-й сезон подряд будут играть в 1/8 финала этого турнира, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 19 февраля "Бавария" дома сыграла вничью с "Селтиком" благодаря голу канадца Альфонсо Дэвиса. 

В итоге мюнхенский коллектив вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Здесь надо также учитывать победу немцев в первом матче в Шотландии (2:1).

Благодаря этому успеху "Бавария" продолжает стабильно выходить в 1/8 финала Лиги чемпионов. И к тому же клуб из Мюнхена не проигрывает дома в данном турнире уже 21-й матч.

Последний раз терпели неудачу дома четыре года назад от ПСЖ (2:3).

"Трудная ничья, было много возможностей забить 2-3 гола во втором тайме. Потратили много сил за последние шесть дней. В итоге сохранили 8-очковый отрыв в Бундеслиге и прошли в следующий раунд в Лиге чемпионов. Сейчас будет время на восстановление, всегда хотим доминировать и значительно превосходить соперника, особенно дома. Извлечем урок из этой игры".Главный тренер "Баварии" Винсен Компани

Теперь команда Компани в 1/8 финала Лиги чемпионов может сыграть с "Атлетико" или "Байером", что станет известно после жеребьевки, которая пройдет 21 февраля. 

В расписании первого игрового дня 1/16 финала Лиги чемпионов прошли еще три встречи. 

Вечером 19 февраля определятся оставшиеся 4 участника 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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