Спорт

Необычный подарок для Михаила Шайдорова подготовила казахстанка

фигурист Михаил Шайдоров, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 13:27 Фото: Instagram/olympickz и mikhail_shaidorov
Популярная казахстанская художница Асель Сабыржанкызы нарисовала на ковре портрет фигуриста Михаила Шайдорова, завоевавшего на Олимпийских играх в Италии историческое "золото", сообщает Zakon.kz.

Результатом своего творения алматинка поделилась в Instagram накануне, 24 февраля 2026 года.

Сабыржанкызы отметила, что при создании необычного подарка для Шайдорова она использовала коньки.

"Отмечайте Михаила Шайдорова, хочу подарить картину. Так я увековечила данный исторический момент для нашей страны! Алға, Қазақстан!" – подчеркнула Асель, обращаясь с просьбой к казахстанцам.

Подписчики поддержали художницу и отмечают под публикацией аккаунт 21-летнего Михаила. Некоторые из них заявили, что портрет Шайдорова на ковре – одна из самых лучших работ Сабыржанкызы:

  • "Это великолепно".
  • "Офигеть! Я бы заказал у вас точно!"
  • "Боже, у меня мурашки. Аселя, вы – талантище".
  • "Это, кажется, одна из самых лучших ваших работ".
  • "Хочу увидеть, как вы вручаете этот шедевр нашему чемпиону!"
  • "Смотрю в ожидании, у Асели новая техника – рисовать коньками. Досмотрела, аж мурашки, Аселя! Ты – крутая!"

Сенсационное "золото" Олимпиады – полное видео выступления Михаила Шайдорова

В ночь на 25 февраля 2026 года в аэропорту Астаны торжественно встретили Михаила Шайдорова и Софью Самоделкину. Они провели за границей почти три недели – с начала зимних Олимпийских игр в Италии. Подробнее об этом – по ссылке.

Михаил Шайдоров сделал громкое заявление после встречи с Джеки Чаном

Отметим, что в августе 2025 года Асель Сабыржанкызы нарисовала на ковре портрет всемирно известной американской певицы Дженнифер Лопес, концерты которой прошли с аншлагом в Астане и Алматы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
