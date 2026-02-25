Необычный подарок для Михаила Шайдорова подготовила казахстанка
Результатом своего творения алматинка поделилась в Instagram накануне, 24 февраля 2026 года.
Сабыржанкызы отметила, что при создании необычного подарка для Шайдорова она использовала коньки.
"Отмечайте Михаила Шайдорова, хочу подарить картину. Так я увековечила данный исторический момент для нашей страны! Алға, Қазақстан!" – подчеркнула Асель, обращаясь с просьбой к казахстанцам.
Подписчики поддержали художницу и отмечают под публикацией аккаунт 21-летнего Михаила. Некоторые из них заявили, что портрет Шайдорова на ковре – одна из самых лучших работ Сабыржанкызы:
- "Это великолепно".
- "Офигеть! Я бы заказал у вас точно!"
- "Боже, у меня мурашки. Аселя, вы – талантище".
- "Это, кажется, одна из самых лучших ваших работ".
- "Хочу увидеть, как вы вручаете этот шедевр нашему чемпиону!"
- "Смотрю в ожидании, у Асели новая техника – рисовать коньками. Досмотрела, аж мурашки, Аселя! Ты – крутая!"
В ночь на 25 февраля 2026 года в аэропорту Астаны торжественно встретили Михаила Шайдорова и Софью Самоделкину. Они провели за границей почти три недели – с начала зимних Олимпийских игр в Италии. Подробнее об этом – по ссылке.
Отметим, что в августе 2025 года Асель Сабыржанкызы нарисовала на ковре портрет всемирно известной американской певицы Дженнифер Лопес, концерты которой прошли с аншлагом в Астане и Алматы.