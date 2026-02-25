Необычный подарок для Михаила Шайдорова подготовила казахстанка

Популярная казахстанская художница Асель Сабыржанкызы нарисовала на ковре портрет фигуриста Михаила Шайдорова, завоевавшего на Олимпийских играх в Италии историческое "золото", сообщает Zakon.kz.

Результатом своего творения алматинка поделилась в Instagram накануне, 24 февраля 2026 года.

Сабыржанкызы отметила, что при создании необычного подарка для Шайдорова она использовала коньки.

"Отмечайте Михаила Шайдорова, хочу подарить картину. Так я увековечила данный исторический момент для нашей страны! Алға, Қазақстан!" – подчеркнула Асель, обращаясь с просьбой к казахстанцам.

Подписчики поддержали художницу и отмечают под публикацией аккаунт 21-летнего Михаила. Некоторые из них заявили, что портрет Шайдорова на ковре – одна из самых лучших работ Сабыржанкызы:

"Это великолепно".

"Офигеть! Я бы заказал у вас точно!"

"Боже, у меня мурашки. Аселя, вы – талантище".

"Это, кажется, одна из самых лучших ваших работ".

"Хочу увидеть, как вы вручаете этот шедевр нашему чемпиону!"

"Смотрю в ожидании, у Асели новая техника – рисовать коньками. Досмотрела, аж мурашки, Аселя! Ты – крутая!"

В ночь на 25 февраля 2026 года в аэропорту Астаны торжественно встретили Михаила Шайдорова и Софью Самоделкину. Они провели за границей почти три недели – с начала зимних Олимпийских игр в Италии. Подробнее об этом – по ссылке.

Отметим, что в августе 2025 года Асель Сабыржанкызы нарисовала на ковре портрет всемирно известной американской певицы Дженнифер Лопес, концерты которой прошли с аншлагом в Астане и Алматы.