Самоделкина – о Казахстане: Страна, которая дала мне возможность быть на Олимпиаде
После удачного проката короткой программы среди женщин-одиночниц на ОИ-2026, Софья ответила на вопросы журналистов. В частности, представитель норвежского телевидения спросил у фигуристки, почему она решила выступать под флагом Казахстана.
"Я выступаю уже второй сезон за Казахстан и считаю, что это моя страна – страна, которая дала мне на данный момент возможность быть на этой Олимпиаде, и я ей невероятно благодарна", – заявила Самоделкина.
Фрагментом интервью в своем Instagram поделился журналист Аслан Каженов.
Отметим, что в 2023 году Софья Самоделкина сменила российское гражданство на казахстанское.
Материал по теме
18 февраля 2026 года спортсменка национальной сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина выступила на XXV зимних Олимпийских играх в Италии. Фигуристка набрала 68,47 балла (промежуточное 12-е место) в короткой программе среди женщин и обновила личный рекорд.
Примечательно, что в этот день Самоделкина празднует не только дебют и удачный прокат на ОИ, но и личный праздник – 19-летие.
Кто еще из фигуристов выступил в первый соревновательный день зимних ОИ-2026, можете узнать здесь.