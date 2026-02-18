Самоделкина – о Казахстане: Страна, которая дала мне возможность быть на Олимпиаде

19-летняя фигуристка Софья Самоделкина, успешно дебютировавшая на зимних Олимпийских играх в Италии, высказалась о выступлении под флагом Казахстана, сообщает Zakon.kz.

После удачного проката короткой программы среди женщин-одиночниц на ОИ-2026, Софья ответила на вопросы журналистов. В частности, представитель норвежского телевидения спросил у фигуристки, почему она решила выступать под флагом Казахстана.

"Я выступаю уже второй сезон за Казахстан и считаю, что это моя страна – страна, которая дала мне на данный момент возможность быть на этой Олимпиаде, и я ей невероятно благодарна", – заявила Самоделкина.

Фрагментом интервью в своем Instagram поделился журналист Аслан Каженов.

Отметим, что в 2023 году Софья Самоделкина сменила российское гражданство на казахстанское.

Материал по теме Фигуристка сменила гражданство на казахстанское и была изгнана своим тренером – СМИ

18 февраля 2026 года спортсменка национальной сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина выступила на XXV зимних Олимпийских играх в Италии. Фигуристка набрала 68,47 балла (промежуточное 12-е место) в короткой программе среди женщин и обновила личный рекорд.

Примечательно, что в этот день Самоделкина празднует не только дебют и удачный прокат на ОИ, но и личный праздник – 19-летие.

Материал по теме Мой лучший прокат за всю карьеру: Самоделкина о выступлении на Олимпиаде-2026

Кто еще из фигуристов выступил в первый соревновательный день зимних ОИ-2026, можете узнать здесь.