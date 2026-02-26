Определен расклад пар перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Instagram/championSleague
Прошедшей ночью завершились поединки стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона, по итогам которого стали известны все участники 1/8 финала главного футбольного турнира Европы, сообщает Zakon.kz.
Борьбу за почетный трофей самого престижного клубного турнира Европы продолжат 16 команд, среди которых есть немало титулованных и уже известных дружин.
На данный час пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА распределены в следующем виде:
- ПСЖ – "Барселона"/"Челси".
- "Галатасарай" – "Ливерпуль"/"Тоттенхэм".
- "Реал" – "Спортинг"/"Манчестер Сити".
- "Аталанта" – "Арсенал"/"Бавария".
- "Ньюкасл" – "Челси"/"Барселона".
- "Атлетико" – "Тоттенхэм"/"Ливерпуль".
- "Буде-Глимт" – "Манчестер Сити"/"Спортинг".
- "Байер" – "Бавария"/"Арсенал".
Окончательная и точная расстановка команд в 1/8 финала Лиги чемпионов будет известна после жеребьевки, которая состоится 27 февраля.
Матчи за выход в четвертьфинал данного турнира пройдут 10-11 и 17-18 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште (Венгрия).
Самым сенсационным участником 1/8 финала нынешних состязаний стал норвежский "Буде-Глимт", который нокаутировал прошлогоднего финалиста – итальянский "Интер".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript