#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Спорт

Определен расклад пар перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Список 1/8 финала ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 15:12 Фото: Instagram/championSleague
Прошедшей ночью завершились поединки стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона, по итогам которого стали известны все участники 1/8 финала главного футбольного турнира Европы, сообщает Zakon.kz.

Борьбу за почетный трофей самого престижного клубного турнира Европы продолжат 16 команд, среди которых есть немало титулованных и уже известных дружин.

На данный час пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА распределены в следующем виде:

  • ПСЖ – "Барселона"/"Челси".
  • "Галатасарай" – "Ливерпуль"/"Тоттенхэм".
  • "Реал" – "Спортинг"/"Манчестер Сити".
  • "Аталанта" – "Арсенал"/"Бавария".
  • "Ньюкасл" – "Челси"/"Барселона".
  • "Атлетико" – "Тоттенхэм"/"Ливерпуль".
  • "Буде-Глимт" – "Манчестер Сити"/"Спортинг".
  • "Байер" – "Бавария"/"Арсенал".

Окончательная и точная расстановка команд в 1/8 финала Лиги чемпионов будет известна после жеребьевки, которая состоится 27 февраля.

Матчи за выход в четвертьфинал данного турнира пройдут 10-11 и 17-18 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште (Венгрия).

Самым сенсационным участником 1/8 финала нынешних состязаний стал норвежский "Буде-Глимт", который нокаутировал прошлогоднего финалиста – итальянский "Интер".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Президент Турции поздравил "Галатасарай" с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов
17:50, Сегодня
Президент Турции поздравил "Галатасарай" с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов
Определены последние участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
10:08, 21 февраля 2025
Определены последние участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
Англия делегировала шесть клубов в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
12:21, Сегодня
Англия делегировала шесть клубов в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: