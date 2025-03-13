Стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА

В ночь на 13 марта завершились все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона. По их итогам определены восемь команд, которые продолжат борьбу за главный трофей лучшего клубного турнира Европы, сообщает Zakon.kz.

В ходе отсеивания поединков 1/8 финала Лиги чемпионов образованы следующие интересные пары:

"Арсенал" (Англия) – "Реал" (Испания).

ПСЖ (Франция) – "Астон Вилла" (Англия).

"Барселона" (Испания) – "Боруссия" (Германия).

"Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия).

Первые матчи стадии четвертьфиналов пройдут 8-9 апреля, а ответные запланированы на 15-16 апреля.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский "Реал", который год назад в финале выиграл у дортмундской "Боруссии" со счетом 2:0 на лондонском стадионе "Уэмбли".

Тогда королевский клуб праздновал успех в рекордный 15-й раз в истории данного турнира.