Стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Instagram/championsleague
В ночь на 13 марта завершились все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона. По их итогам определены восемь команд, которые продолжат борьбу за главный трофей лучшего клубного турнира Европы, сообщает Zakon.kz.
В ходе отсеивания поединков 1/8 финала Лиги чемпионов образованы следующие интересные пары:
- "Арсенал" (Англия) – "Реал" (Испания).
- ПСЖ (Франция) – "Астон Вилла" (Англия).
- "Барселона" (Испания) – "Боруссия" (Германия).
- "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия).
Первые матчи стадии четвертьфиналов пройдут 8-9 апреля, а ответные запланированы на 15-16 апреля.
Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский "Реал", который год назад в финале выиграл у дортмундской "Боруссии" со счетом 2:0 на лондонском стадионе "Уэмбли".
Тогда королевский клуб праздновал успех в рекордный 15-й раз в истории данного турнира.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript