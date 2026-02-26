#Референдум-2026
Спорт

Англия делегировала шесть клубов в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Лидер АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 12:21 Фото: Instagram/arsenal
По итогам заключительных матчей стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА стали известны все участники 1/8 финала, где доминируют английские клубы, шесть из которых далее будут сражаться за почетный трофей, сообщает Zakon.kz.

Все шесть представителей АПЛ, которые начали этот сезон Лиги чемпионов с общего этапа, сумели добраться до игр 1/8 финала.

Теперь за титул самого престижного клубного турнира Европы через две недели начнут борьбу: "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл".

Конкуренцию им составят три испанские дружины: "Барселона", "Атлетико" и "Реал".

Германия делегировала в 1/8 финала "Баварию" и "Байер".

Еще по одному делегату на этой стадии будут представители из других стран: "Аталанта" (Италия), ПСЖ (Франция), "Галатасарай" (Турция), "Буде-Глимт" (Норвегия) и "Спортинг" (Португалия).

Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 27 февраля.

Главным снайпером прошедших игр стыкового раунда стал норвежский форвард Александр Серлот, который оформил хет-трик и помог "Атлетико" пробиться в 1/8 финала.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
