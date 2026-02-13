Казахстан получит приоритет в программах развития бадминтона в Центральной Азии

В Астане состоялась встреча представителей спортивного сообщества Казахстана с руководством Азиатской и Казахстанской федераций бадминтона, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили с руководителем Комитета по развитию Азиатской федерации бадминтона (Badminton Asia) Ваджидом Али Чаудри перспективы развития бадминтона в стране и укрепление международного сотрудничества.

Во встрече приняли участие генеральный директор Национального олимпийского комитета Казахстана Нурлан Ногербек, генеральный секретарь Казахстанской федерации Бекет Балыков и исполнительный директор Елдос Омирхан.

В Азиатской федерации отметили, что Казахстан станет одной из приоритетных стран по развитию бадминтона в Центральной Азии.

Основной акцент планируют сделать на системное укрепление позиций бадминтона, расширение кадрового потенциала и повышение международной конкурентоспособности. Добавим, что ранее Badminton Asia успешно реализовала программы развития в Узбекистане и Кыргызстане.

Особое внимание участники переговоров уделили вопросам отбора на Олимпийские игры. Ваджид Али Чаудри подчеркнул, что действующие квалификационные критерии остаются крайне сложными: на мировом уровне предусмотрено всего 25 олимпийских квот, что требует от спортсменов максимальной концентрации, стабильности результатов и высокого уровня подготовки. Развитие массовости и формирование устойчивого детско-юношеского резерва станет приоритетным направлением.

Одной из инициатив сотрудничества станет запуск международных тренерских курсов Badminton World Federation Level 1, которые стартуют в Астане уже завтра, 14 февраля. В обучении примут участие 12 специалистов из различных регионов страны. Реализация программы позволит внедрить единые международные стандарты подготовки и усилить тренерскую методологию на национальном уровне.

Параллельно планируется расширение спортивной базы в системе образования и интеграция бадминтона в школьные и студенческие программы.

"Для Казахстана международное сотрудничество – это важный инструмент повышения конкурентоспособности наших спортсменов. Доступ к современным методикам подготовки и образовательным программам позволит обеспечить устойчивое развитие бадминтона на всех уровнях", – отметили в НОК Казахстана.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к долгосрочному стратегическому партнерству и последовательной реализации программ Badminton Asia, направленных на поддержку и продвижение казахстанских спортсменов на международной арене.

