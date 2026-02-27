Неймар сделал победный дубль за "Сантос" и отметился мастерством симуляции

В ночь на 27 февраля прошел матч четвертого тура чемпионата Бразилии по футболу в высшем дивизионе, где легендарный "Сантос" обыграл не менее известный клуб "Васко да Гама" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Главной звездой домашнего матча "Сантоса" стал их лидер, знаменитый Неймар, который своими двумя голами помог коллегам одержать очень важную победу.

Но при этом опытный форвард показал свое гениальное искусство перевоплощения. Он в очередной раз доказал, что ему нет равных в мастерстве симуляции, продемонстрировав это во встрече с "Васко".

Конечно, многие арбитры мира знают об этих трюках Неймара и наказывают его за это, что произошло и в этот раз ( смотреть с 1:40 ).

Несмотря на желтую карточку, 34-летний нападающий помог своему клубу одержать первую победу в новом сезоне, что позволило ему уйти с последнего места в чемпионате Бразилии.

Сейчас у "Сантоса" четыре очка, и команда поднялась на 13-е место турнирной таблицы.

Совсем недавно Неймар оформил первый хет-трик за последние три года.

