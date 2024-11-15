Казахстанские конькобежки завоевали "бронзу" на турнире в Японии

Женская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту, который стартовал 15 ноября в японском городе Хатинохе, сообщает Zakon.kz.

В командном спринте нашу страну представляли Надежда Морозова, Дарья Важенина и Кристина Силаева.

Казахстанки заняли третье место с результатом 1 минута 30.36 секунды, передает пресс-служба НОК РК.

Фото: Instagram/qaz_team_official

"Золото" турнира досталось сборной Канаде, которая пробежала дистанцию за 1:27.87. На втором месте расположились представительницы Южной Кореи – 1:29.26.

Соревнования в Японии являются первыми официальными стартами нового сезона для сборной Казахстана по конькобежному спорту.

После состязаний в Хатинохе наши спортсмены примут участие на этапе Кубка мира в Нагано (Япония).



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