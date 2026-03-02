#Референдум-2026
Спорт

Алматинцы не увидят показательных выступлений Шайдорова и Самоделкиной

Казахстанский фигурист , фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 20:20 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
Организаторы шоу "Показательные выступления звезд Олимпийских игр Милан-2026" заявили о его отмене в связи с отказом ключевых спортсменов от выхода на лед, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации, предоставленной РОО "Казахстанский союз фигурного катания на коньках", Михаил Шайдоров в связи с завершением сезона и периодом восстановления не сможет принимать участие в мероприятиях развлекательного характера, а Софья Самоделкина проходит подготовку к чемпионату мира-2026.

"Учитывая, что участие данных спортсменов являлось ключевой частью концепции мероприятия и основой художественной программы вечера, проведение шоу без их выступления не представляется возможным. Мы искренне сожалеем о сложившейся ситуации и приносим извинения за возможные неудобства. Для нашей команды данный проект был значимым событием, направленным на популяризацию фигурного катания и поддержку олимпийских ценностей", – написали организаторы.

Они добавили, что все приобретенные билеты подлежат возврату в полном объеме.

Ранее казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший для Казахстана на Олимпийских играх в Италии историческое "золото", вернулся в родной город – Алматы. Этому событию 21-летний спортсмен посвятил пост в своем Instagram на казахском и русском языках.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
