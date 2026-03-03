#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Спорт

Дастана Сатпаева сравнили в Европе с легендой футбола

Будущий футболист Челси, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 07:51 Фото: Instagram/d.satpayev
Европейский портал "The Stat Guy" отреагировал на возвращение казахстанского форварда "Кайрата" на поле в финале Суперкубка Казахстана против "Тобыла", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, европейский аккаунт X "The Stat Guy" высказался о возвращении после травмы нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева, который принял участие в матче за Суперкубок Казахстана против "Тобыла" (2:2, по пенальти – 4:5).

"Будущий футболист "Челси" восстановился после травмы! Дастан действует на позиции правого нападающего или левого вингера, демонстрирует точность передач 84,6% и уже набрал 20 очков по системе "гол+пас" в 2025 году. Игрока также называют "Малышом Агуэро" (нападающим "Манчестер Сити")", – пишет источник.

Травма Дастана Сатпаева произошла в январе 2026 года, из-за которой он пропустил несколько матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов и январские сборы команды.

Ранее казахстанский футболист, нападающий клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев порадовал своих поклонников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Кайрат" объявил о товарищеском матче со знаменитой командой в Санкт-Петербурге
08:38, Сегодня
"Кайрат" объявил о товарищеском матче со знаменитой командой в Санкт-Петербурге
Ветеран "Кайрата" ответил хейтерам и заступился за Дастана Сатпаева
15:52, 07 октября 2025
Ветеран "Кайрата" ответил хейтерам и заступился за Дастана Сатпаева
Гол Дастана Сатпаева принес ценную победу "Кайрату" над "Кызылжаром"
17:02, 17 октября 2025
Гол Дастана Сатпаева принес ценную победу "Кайрату" над "Кызылжаром"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Удачно словил момент": казахстанский конькобежец оценил свою историческую победу на ЧМ
08:59, Сегодня
"Удачно словил момент": казахстанский конькобежец оценил свою историческую победу на ЧМ
Завоевавшая пять золотых медалей ЧМ казахстанка высказалась о своём триумфе
08:44, Сегодня
Завоевавшая пять золотых медалей ЧМ казахстанка высказалась о своём триумфе
Венок и цветы! Исторических чемпионов мира торжественно встретили в Казахстане
08:16, Сегодня
Венок и цветы! Исторических чемпионов мира торжественно встретили в Казахстане
Ирландский боец ответил, заинтересован ли в проведении трилогии с Нурмагомедовым
07:47, Сегодня
Ирландский боец ответил, заинтересован ли в проведении трилогии с Нурмагомедовым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: