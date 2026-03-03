Дастана Сатпаева сравнили в Европе с легендой футбола

Европейский портал "The Stat Guy" отреагировал на возвращение казахстанского форварда "Кайрата" на поле в финале Суперкубка Казахстана против "Тобыла", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, европейский аккаунт X "The Stat Guy" высказался о возвращении после травмы нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева, который принял участие в матче за Суперкубок Казахстана против "Тобыла" (2:2, по пенальти – 4:5).

"Будущий футболист "Челси" восстановился после травмы! Дастан действует на позиции правого нападающего или левого вингера, демонстрирует точность передач 84,6% и уже набрал 20 очков по системе "гол+пас" в 2025 году. Игрока также называют "Малышом Агуэро" (нападающим "Манчестер Сити")", – пишет источник.

Травма Дастана Сатпаева произошла в январе 2026 года, из-за которой он пропустил несколько матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов и январские сборы команды.

Ранее казахстанский футболист, нападающий клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев порадовал своих поклонников.