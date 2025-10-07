Ветеран "Кайрата" ответил хейтерам и заступился за Дастана Сатпаева

7 октября на страницах некоторых изданий появилась информация о том, что форвард "Кайрата" Дастан Сатпаев внезапно травмировался и не сможет присоединиться к сборной Казахстана для участия в играх отбора ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

В этой новости были и те, кто подозревал молодого футболиста в обмане, что мол Сатпаев сыграл полный матч против "Жетысу" (5 сентября), а теперь молодое дарование избегает игр за главную команду страны.

Руководство "Кайрата" во избежание разных слухов и домыслов, решило дать официальный комментарий по этой ситуации.

Свое веское слово здесь высказал легендарный казахстанский вратарь и ветеран алматинской команды Куралбек Ордабаев

"Перед последним матчем Дастан уже ощущал дискомфорт, но никому об этом не говорил, так как хотел выйти на поле и помочь команде. В итоге он провел всю игру и даже отметился голом. Но сразу после матча боль усилилась, и ему пришлось обратиться к медицинскому штабу. После обследования выяснилось, что у него есть признаки отека в области левой мышцы бедра порядка четырех сантиметров, растяжение и микронадрывы. Это серьезная нагрузка для молодого организма, поэтому наши врачи рекомендовали курс восстановления в клубе". Куралбек Ордабаев

Как известно, на днях игроки "Кайрата" Дастан Сатпаев и Дамир Касабулат получили вызов в национальную сборную Казахстана.

"Наш клуб согласовал этот вопрос с медицинским штабом сборной и официально уведомил их о ситуации. К сожалению, на этот раз Дастан не сможет помочь национальной сборной Казахстана. Хочу подчеркнуть, что наши ребята никогда не отказываются от вызова в сборную. Для футболистов "Кайрата" это всегда было честью и гордостью – защищать цвета Казахстана на международном уровне. Поэтому сейчас главное, чтобы Дастан восстановился и вернулся с новыми силами, чтобы помогать клубу и сборной". Куралбек Ордабаев

5 октября "Кайрат" в Алматы разгромил "Жетысу" и вернул себе лидерство в КПЛ-2025. В этом матче счет открыл с пенальти Дастан Сатпаев.