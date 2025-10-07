#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
545.67
636.41
6.57
Спорт

Ветеран "Кайрата" ответил хейтерам и заступился за Дастана Сатпаева

Футбол Комент Легенды, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 15:52 Фото: Instagram/f.c.kairat
7 октября на страницах некоторых изданий появилась информация о том, что форвард "Кайрата" Дастан Сатпаев внезапно травмировался и не сможет присоединиться к сборной Казахстана для участия в играх отбора ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

В этой новости были и те, кто подозревал молодого футболиста в обмане, что мол Сатпаев сыграл полный матч против "Жетысу" (5 сентября), а теперь молодое дарование избегает игр за главную команду страны.

Руководство "Кайрата" во избежание разных слухов и домыслов, решило дать официальный комментарий по этой ситуации.

Свое веское слово здесь высказал легендарный казахстанский вратарь и ветеран алматинской команды Куралбек Ордабаев

"Перед последним матчем Дастан уже ощущал дискомфорт, но никому об этом не говорил, так как хотел выйти на поле и помочь команде. В итоге он провел всю игру и даже отметился голом. Но сразу после матча боль усилилась, и ему пришлось обратиться к медицинскому штабу. После обследования выяснилось, что у него есть признаки отека в области левой мышцы бедра порядка четырех сантиметров, растяжение и микронадрывы. Это серьезная нагрузка для молодого организма, поэтому наши врачи рекомендовали курс восстановления в клубе".Куралбек Ордабаев

Как известно, на днях игроки "Кайрата" Дастан Сатпаев и Дамир Касабулат получили вызов в национальную сборную Казахстана.

"Наш клуб согласовал этот вопрос с медицинским штабом сборной и официально уведомил их о ситуации. К сожалению, на этот раз Дастан не сможет помочь национальной сборной Казахстана. Хочу подчеркнуть, что наши ребята никогда не отказываются от вызова в сборную. Для футболистов "Кайрата" это всегда было честью и гордостью – защищать цвета Казахстана на международном уровне. Поэтому сейчас главное, чтобы Дастан восстановился и вернулся с новыми силами, чтобы помогать клубу и сборной". Куралбек Ордабаев

5 октября "Кайрат" в Алматы разгромил "Жетысу" и вернул себе лидерство в КПЛ-2025. В этом матче счет открыл с пенальти Дастан Сатпаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Звезда "Кайрата" Дастан Сатпаев высказался о матче с "Селтиком"
20:21, 21 августа 2025
Звезда "Кайрата" Дастан Сатпаев высказался о матче с "Селтиком"
Дастан Сатпаев рассказал о предстоящей игре "Кайрат" – "Реал"
05:30, 30 сентября 2025
Дастан Сатпаев рассказал о предстоящей игре "Кайрат" – "Реал"
"Кайрат" и "Селтик" встретятся в Алматы без Дастана Сатпаева
06:00, 21 августа 2025
"Кайрат" и "Селтик" встретятся в Алматы без Дастана Сатпаева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: