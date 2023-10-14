Завершился первый тайм матча "Кайрат" - "Зенит": команды сыграли вровень
Первый гол в матче на девятой минуте забил 11-й номер футбольного клуба "Кайрат" Жуан Паулу.
На 29-й минуте гостям удалось сравнять счет. Автором второго гола в матче оказался Александр Ерохин из петербургского футбольного клуба.
14 октября в 17:00 по Астане стартовал товарищеский матч алматинского футбольного клуба "Кайрат" против российской команды "Зенит".
Матч проходит на Центральном стадионе Алматы, петербуржцы играют в гостях.
Фото: Zakon.kz
На стадионе в Алматы собрались сотни людей, чтобы поболеть за местный клуб.
Фото: Zakon.kz
Также в ночь на 15 октября в 00:45 состоится матч сборной Казахстана против Дании. Казахстан будет играть в гостях в Копенгагене.
Главный тренер сборной Магомед Адиев на пресс-конференции заявил, что мы та сборная, которая трудностей не боится, но особо отметил, что мнение соперников о нашей команде изменилось.