Завершился первый тайм матча "Кайрат" - "Зенит": команды сыграли вровень

Завершился первый тайм товарищеского матча алматинского "Кайрата" против "Зенита" из Санкт-Петербурга. Счет равный – 1:1, сообщает Zakon.kz.

Первый гол в матче на девятой минуте забил 11-й номер футбольного клуба "Кайрат" Жуан Паулу.

На 29-й минуте гостям удалось сравнять счет. Автором второго гола в матче оказался Александр Ерохин из петербургского футбольного клуба.

14 октября в 17:00 по Астане стартовал товарищеский матч алматинского футбольного клуба "Кайрат" против российской команды "Зенит".

Матч проходит на Центральном стадионе Алматы, петербуржцы играют в гостях.

Фото: Zakon.kz

На стадионе в Алматы собрались сотни людей, чтобы поболеть за местный клуб.

Фото: Zakon.kz

Также в ночь на 15 октября в 00:45 состоится матч сборной Казахстана против Дании. Казахстан будет играть в гостях в Копенгагене.

Главный тренер сборной Магомед Адиев на пресс-конференции заявил, что мы та сборная, которая трудностей не боится, но особо отметил, что мнение соперников о нашей команде изменилось.