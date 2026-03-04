Медалист Олимпийских игр в Италии продает свой костюм из-за долгов
Датский конькобежец Виктор Торуп продает комбинезон, в котором стал серебряным призером Олимпийских игр в Италии, сообщает Zakon.kz.
31-летний конькобежец завоевал серебро в масс-старте ОИ-2026, набрав 48 очков. Примечательно, что эта медаль стала для датчан лишь второй за всю историю зимних Олимпийских игр. Первую награду в 1998 году выиграла женская сборная по керлингу. Тогда тоже было серебро.
При этом спортсмен не получил призовые за участие в соревнованиях и о продаже костюма объявил на своей странице в Facebook.
"Только получил счет 5149 датских крон, из них 815 долларов за комбинезон. Надеюсь, что раунд торгов сможет покрыть его (до полудня четверга)", – написал спортсмен.
Также, по словам Торупа, он не получил финансовой помощи от государства за свои достижения на Играх.
В Сети тут же вспомнили колоссальную сумму, которая за 10 минут до окончания аукциона достигла 195 тыс. евро.
