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Призер Олимпийских игр-2024 из Южной Кореи получила первую роль в кино

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 08:44 Фото: Instagram/kimyeji.official
Серебряный призер Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета Ким Е Джи из Южной Кореи получила первую роль в кино, сообщает Zakon.kz.

Как передает Yonhap, 32-летняя спортсменка сыграет роль наемного убийцы в южнокорейском мини-сериале с названием Crush. На Олимпиаде в Париже спортсменка прославилась благодаря своему хладнокровному образу. Многие зрители назвали ее идеальной героиней для вселенной игр Cyberpunk 2077.

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 08:44

Фото: Instagram/kimyeji.official

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