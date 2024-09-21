Призер Олимпийских игр-2024 из Южной Кореи получила первую роль в кино

Серебряный призер Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета Ким Е Джи из Южной Кореи получила первую роль в кино, сообщает Zakon.kz.

Как передает Yonhap, 32-летняя спортсменка сыграет роль наемного убийцы в южнокорейском мини-сериале с названием Crush. На Олимпиаде в Париже спортсменка прославилась благодаря своему хладнокровному образу. Многие зрители назвали ее идеальной героиней для вселенной игр Cyberpunk 2077.

Фото: Instagram/kimyeji.official

А 26 сентября персонаж комиксов DC Comics Бэтмен получит свою звезду на Аллее славы в Голливуде.