#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.09
577.34
6.41
Спорт

Призер Олимпийских игр в Италии продает свой костюм из-за долгов

Олимпийские игры в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 05:05 Фото: Facebook/ViktorHThorup
Датский конькобежец Виктор Торуп продает комбинезон, в котором стал серебряным призером Олимпийских игр в Италии, сообщает Zakon.kz.

31-летний конькобежец завоевал серебро в масс-старте ОИ-2026, набрав 48 очков. Примечательно, что эта медаль стала для датчан лишь второй за всю историю зимних Олимпийских игр. Первую награду в 1998 году выиграла женская сборная по керлингу. Тогда тоже было серебро.

При этом спортсмен не получил призовые за участие в соревнованиях и о продаже костюма объявил на своей странице в Facebook.

"Только получил счет 5149 датских крон, из них 815 долларов за комбинезон. Надеюсь, что раунд торгов сможет покрыть его (до полудня четверга)", – написал спортсмен.

Также, по словам Торупа, он не получил финансовой помощи от государства за свои достижения на Играх.

В Сети тут же вспомнили колоссальную сумму, которая за 10 минут до окончания аукциона достигла 195 тыс. евро.

Фото: Telegram/СЭ Олимпийский

Женская сборная Ирана по футболу отказалась петь национальный гимн во время стартового матча Кубка Азии в Австралии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Призер Олимпийских игр-2024 из Южной Кореи получила первую роль в кино
08:44, 21 сентября 2024
Призер Олимпийских игр-2024 из Южной Кореи получила первую роль в кино
Победный костюм главной инстадивы зимней Олимпиады продали на аукционе
08:44, 02 марта 2026
Победный костюм главной инстадивы зимней Олимпиады продали на аукционе
Призер Олимпиады-2024 Нариман Курбанов сделал свой выбор в Алматы
13:56, 06 октября 2024
Призер Олимпиады-2024 Нариман Курбанов сделал свой выбор в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские боксёры ухудшили свои позиции в рейтинге WBA
06:20, Сегодня
Казахстанские боксёры ухудшили свои позиции в рейтинге WBA
Капитан "Кайрата" и сборной Беларуси получил травму
05:48, Сегодня
Капитан "Кайрата" и сборной Беларуси получил травму
Главный тренер "Хартса" ответил, почему Чесноков не вышел в старте на матч против "Абердина"
05:20, Сегодня
Главный тренер "Хартса" ответил, почему Чесноков не вышел в старте на матч против "Абердина"
Циципас высказался о работе с бывшим тренером Рыбакиной: Понял, что между нами нет "химии"
04:47, 04 марта 2026
Циципас высказался о работе с бывшим тренером Рыбакиной: Понял, что между нами нет "химии"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: