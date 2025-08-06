Александр Бублик назвал своего самого сложного соперника
Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вспомнил своих теннисных соперников. Он упомянул тех, с кем ему было сложнее и легче всего играть, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, среди них:
"Самый приятный соперник – Саша Зверев, играть приятно. Самый неприятный – Даниил Медведев. В человеческом плане он мне приятен, в игровом – нет (улыбается). Я не согласен, что у Дани и Андрея Рублёва идет провал. Да, это не те результаты, которые мы ждем. Но они люди. У них есть семьи. Некорректно говорить об их провале", – говорит Бублик.
Ранее Александр Бублик раскрыл, где планирует жить после завершения карьеры.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript