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Спорт

Александр Бублик назвал своего самого сложного соперника

Казахстанский теннисист, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 07:21 Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вспомнил своих теннисных соперников. Он упомянул тех, с кем ему было сложнее и легче всего играть, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, среди них:

"Самый приятный соперник – Саша Зверев, играть приятно. Самый неприятный – Даниил Медведев. В человеческом плане он мне приятен, в игровом – нет (улыбается). Я не согласен, что у Дани и Андрея Рублёва идет провал. Да, это не те результаты, которые мы ждем. Но они люди. У них есть семьи. Некорректно говорить об их провале", – говорит Бублик.

Ранее Александр Бублик раскрыл, где планирует жить после завершения карьеры.

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Аксинья Титова
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