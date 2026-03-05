#Референдум-2026
Спорт

Казахстан завоевал историческое "золото" в Таиланде по гребному слалому

Александр Куликов, &quot;золото&quot; в Таиланде по гребному слалому, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 07:12 Фото: НОК РК
В тайском Районге на рейтинговом турнире Thailand Open по гребному слалому сборная Казахстана завоевала первую золотую медаль соревнований, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, первое "золото" в копилку национальной команды принес Александр Куликов, ставший лучшим в индивидуальных соревнованиях в каноэ.

Призеры в дисциплине Canoe Slalom:

  • 1-е место – Александр Куликов (Казахстан);
  • 2-е место – Кейго Ямамото (Япония);
  • 3-е место – Севан Билло (Австралия).

Несмотря на штраф в две секунды за касание ворот, Куликов показал лучшее время – 86,51 секунды, опередив соперников.

В пятерку сильнейших также вошел еще один представитель Казахстана – Куаныш Еренгайыпов, занявший четвертое место.

Турнир Thailand Open завершится 8 марта. После этого спортсмены отправятся в Паттайю, где примут участие в чемпионате Азии среди спортсменов до 18 и до 23 лет.

Ранее сообщалось, что Казахстан отправляет своих чемпионов на мировую арену дзюдо в Австрию.

Аксинья Титова
