Жена Кайрата Нуртаса улетела в Россию
Казахстанский блогер Жулдыз Абдукаримова опубликовала кадры из Санкт-Петербурга. Жена артиста Кайрата Нуртаса посетила крупнейший энциклопедический музей России – Эрмитаж, сообщает Zakon.kz.
Многодетная мама поделилась впечатлениями со своими подписчиками.
По ее словам, это место вне времени.
"Каждый зал словно безмолвно рассказывает историю искусства, выдержавшего испытание веками. Здесь человек видит и слышит красоту мира, а не себя".Жулдыз Абдукаримова
Комментаторы поблагодарили актрису за возможность прикоснуться к искусству.
- Это мировой шедевр. Благодаря прекрасной женщине я смогла восхититься этой красотой.
- Красотуля Жулдыз.
- И снова я попадаю в мир искусства, истории с замечательной Жулдыз, которая упрощает жизнь нашу в посещении прекрасного. Низкий поклон.
- Какая красота, восторгу нет предела. Жулдыз в очередной раз нам провела путешествие в мир искусства.
- Восхищаюсь твоим творческим напором в познании в мире искусства, иди вперед.
