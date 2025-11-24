Жена Кайрата Нуртаса улетела в Россию

Казахстанский блогер Жулдыз Абдукаримова опубликовала кадры из Санкт-Петербурга. Жена артиста Кайрата Нуртаса посетила крупнейший энциклопедический музей России – Эрмитаж, сообщает Zakon.kz.

Многодетная мама поделилась впечатлениями со своими подписчиками.

По ее словам, это место вне времени.

"Каждый зал словно безмолвно рассказывает историю искусства, выдержавшего испытание веками. Здесь человек видит и слышит красоту мира, а не себя". Жулдыз Абдукаримова

Комментаторы поблагодарили актрису за возможность прикоснуться к искусству.

Это мировой шедевр. Благодаря прекрасной женщине я смогла восхититься этой красотой.

Красотуля Жулдыз.

И снова я попадаю в мир искусства, истории с замечательной Жулдыз, которая упрощает жизнь нашу в посещении прекрасного. Низкий поклон.

Какая красота, восторгу нет предела. Жулдыз в очередной раз нам провела путешествие в мир искусства.

Восхищаюсь твоим творческим напором в познании в мире искусства, иди вперед.

