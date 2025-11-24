#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Жена Кайрата Нуртаса улетела в Россию

Жулдыз Абдукаримова, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 10:37 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанский блогер Жулдыз Абдукаримова опубликовала кадры из Санкт-Петербурга. Жена артиста Кайрата Нуртаса посетила крупнейший энциклопедический музей России – Эрмитаж, сообщает Zakon.kz.

Многодетная мама поделилась впечатлениями со своими подписчиками.

По ее словам, это место вне времени.

"Каждый зал словно безмолвно рассказывает историю искусства, выдержавшего испытание веками. Здесь человек видит и слышит красоту мира, а не себя".Жулдыз Абдукаримова

Комментаторы поблагодарили актрису за возможность прикоснуться к искусству.

  • Это мировой шедевр. Благодаря прекрасной женщине я смогла восхититься этой красотой.
  • Красотуля Жулдыз.
  • И снова я попадаю в мир искусства, истории с замечательной Жулдыз, которая упрощает жизнь нашу в посещении прекрасного. Низкий поклон.
  • Какая красота, восторгу нет предела. Жулдыз в очередной раз нам провела путешествие в мир искусства.
  • Восхищаюсь твоим творческим напором в познании в мире искусства, иди вперед.

"А Жулдыз?": в Казнете обсуждают видео родителей Кайрата Нуртаса с младшим внуком

Немного ранее 49-летний российский пародист Максим Галкин поделился коротким видео с отдыха, в котором показал, как наслаждается плаванием в знаменитом Мёртвом море.

Читайте также
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
14:43, 15 октября 2024
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Кайрат Нуртас улетел за женой и детьми в Катар
19:26, 03 января 2024
Кайрат Нуртас улетел за женой и детьми в Катар
Кайрат Нуртас опубликовал редкие кадры с Жулдыз Абдукаримовой
10:30, 19 августа 2024
Кайрат Нуртас опубликовал редкие кадры с Жулдыз Абдукаримовой
