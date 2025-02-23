Экс-наставник "Кайрата" попал в неприятную историю
Фото: ФК "Кайрат"
Александр Кержаков сообщил, что его бывшая супруга Милана Тюльпанова лжет о сумме алиментов, которые он перечисляет на содержание сына, сообщает Zakon.kz.
Экс-супруга спортсмена Милана Тюльпанова высмеяла Кержакова, опубликовав в соцсетях скриншот с денежным переводом от бывшего мужа в размере 1 рубля. Об этом пишет "СЭ".
"Не могу сказать, что он не платит алименты", – пошутила Милана.
В ответ Кержаков опубликовал заголовки об этом из СМИ и приложил свой скриншот из приложения банка, на котором можно увидеть, что он сделал два перевода: на 1 рубль и на 85 тысяч.
"Когда вранье – образ жизни", – подписал публикацию бывший футболист.
Кержаков в сентябре 2024 года покинул пост главного тренера "Кайрата". Также 42-летний специалист ранее возглавлял сербский "Спартак" из Суботицы, кипрскую "Кармиотиссу", "Пари НН" и "Томь".
Ранее мы писали, что казахстанский боец упал в нокаут на турнире UFC в Сиэтле.
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