Экс-наставник "Кайрата" попал в неприятную историю

Александр Кержаков сообщил, что его бывшая супруга Милана Тюльпанова лжет о сумме алиментов, которые он перечисляет на содержание сына, сообщает Zakon.kz.

Экс-супруга спортсмена Милана Тюльпанова высмеяла Кержакова, опубликовав в соцсетях скриншот с денежным переводом от бывшего мужа в размере 1 рубля. Об этом пишет "СЭ".

"Не могу сказать, что он не платит алименты", – пошутила Милана.

В ответ Кержаков опубликовал заголовки об этом из СМИ и приложил свой скриншот из приложения банка, на котором можно увидеть, что он сделал два перевода: на 1 рубль и на 85 тысяч.

"Когда вранье – образ жизни", – подписал публикацию бывший футболист.

Кержаков в сентябре 2024 года покинул пост главного тренера "Кайрата". Также 42-летний специалист ранее возглавлял сербский "Спартак" из Суботицы, кипрскую "Кармиотиссу", "Пари НН" и "Томь".

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