Мир

Турист принял наркотики и выпрыгнул с балкона кондоминиума в Таиланде

турист принял наркотики и выпрыгнул с балкона в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 00:43 Фото: pixabay
В Паттайе 45-летний турист из США Дэниел Траб Уайт получил серьезные травмы, выпрыгнув с балкона на втором этаже кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Pattaya News, мужчина был под воздействием галлюциногенов. Спасатели его на газоне с травмами. Он явно был дезориентирован и жаловался на боль в ноге и стеснение в груди. Пострадавшему оказали первую помощь и отвезли в больницу.

Со слов его знакомой, 18-летней тайки, турист был опьянен кетамином. Отмечается, что перед прыжком она слышала его громкий крик. Полиция нашла в квартире каннабис и небольшие пакеты с порошком, который также, вероятно, является запрещенным средством.

Издание уточняет, что пострадавшему грозит уголовная ответственность за хранение наркотиков.

Ранее пресс-служба Министерства туризма и спорта посоветовала казахстанцам семь направлений, которые стоит выбрать для зимнего отдыха.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
