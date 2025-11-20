Турист принял наркотики и выпрыгнул с балкона кондоминиума в Таиланде

В Паттайе 45-летний турист из США Дэниел Траб Уайт получил серьезные травмы, выпрыгнув с балкона на втором этаже кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Pattaya News, мужчина был под воздействием галлюциногенов. Спасатели его на газоне с травмами. Он явно был дезориентирован и жаловался на боль в ноге и стеснение в груди. Пострадавшему оказали первую помощь и отвезли в больницу.

Со слов его знакомой, 18-летней тайки, турист был опьянен кетамином. Отмечается, что перед прыжком она слышала его громкий крик. Полиция нашла в квартире каннабис и небольшие пакеты с порошком, который также, вероятно, является запрещенным средством.

Издание уточняет, что пострадавшему грозит уголовная ответственность за хранение наркотиков.

