Лео Месси впервые в жизни встретился с Трампом
Фото: whitehouse
Лионель Месси вместе с командой "Интер Майами" посетил Белый дом по приглашению президента США Дональда Трампа в честь завоевания чемпионского титула MLS в 2025 году, сообщает Zakon.kz.
С первой секунды на сцене Дональд Трамп начал говорить о том, как он успешно бомбит Иран ракетами. Видео прошедшей встречи Белый дом разместил на своем YouTube-канале.
После рассказа Трампа о его военных операциях в Иране, Венесуэле и будущей на Кубе Месси и другие футболисты "Интера" начали хлопать. Трамп заявил, что Лионель Месси лучше Пеле, а потом несколько раз назвал Луиса Суареса "Луи".
Также Трамп зачитал краткое содержание каждого матча "Интера" в победном плей-офф МЛС, а потом похвалил футболистов за внешний вид.
"Почему в этой команде одни красавчики? Лео − ты горяч, знаешь это?" – произнес президент США.
