Лионель Месси вместе с командой "Интер Майами" посетил Белый дом по приглашению президента США Дональда Трампа в честь завоевания чемпионского титула MLS в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

С первой секунды на сцене Дональд Трамп начал говорить о том, как он успешно бомбит Иран ракетами. Видео прошедшей встречи Белый дом разместил на своем YouTube-канале.

После рассказа Трампа о его военных операциях в Иране, Венесуэле и будущей на Кубе Месси и другие футболисты "Интера" начали хлопать. Трамп заявил, что Лионель Месси лучше Пеле, а потом несколько раз назвал Луиса Суареса "Луи".

Также Трамп зачитал краткое содержание каждого матча "Интера" в победном плей-офф МЛС, а потом похвалил футболистов за внешний вид.

"Почему в этой команде одни красавчики? Лео − ты горяч, знаешь это?" – произнес президент США.

Фото: whitehouse

2 марта во время стартового матча Кубка Азии на стадионе Cbus Super Stadium в Австралии женская сборная Ирана по футболу отказалась петь национальный гимн.