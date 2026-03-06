#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Спорт

Лео Месси впервые в жизни встретился с Трампом

Трамп принял футбольный клуб Интер Майами, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 06:35 Фото: whitehouse
Лионель Месси вместе с командой "Интер Майами" посетил Белый дом по приглашению президента США Дональда Трампа в честь завоевания чемпионского титула MLS в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

С первой секунды на сцене Дональд Трамп начал говорить о том, как он успешно бомбит Иран ракетами. Видео прошедшей встречи Белый дом разместил на своем YouTube-канале.

После рассказа Трампа о его военных операциях в Иране, Венесуэле и будущей на Кубе Месси и другие футболисты "Интера" начали хлопать. Трамп заявил, что Лионель Месси лучше Пеле, а потом несколько раз назвал Луиса Суареса "Луи".

Также Трамп зачитал краткое содержание каждого матча "Интера" в победном плей-офф МЛС, а потом похвалил футболистов за внешний вид.

"Почему в этой команде одни красавчики? Лео − ты горяч, знаешь это?" – произнес президент США.

Фото: whitehouse

2 марта во время стартового матча Кубка Азии на стадионе Cbus Super Stadium в Австралии женская сборная Ирана по футболу отказалась петь национальный гимн.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Месси не смог получить Президентскую награду от Джо Байдена
15:21, 05 января 2025
Месси не смог получить Президентскую награду от Джо Байдена
Месси дисквалифицировали на одну игру
04:40, 26 июля 2025
Месси дисквалифицировали на одну игру
Трамп и Зеленский вновь встретились в Белом доме
22:32, 18 августа 2025
Трамп и Зеленский вновь встретились в Белом доме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рыбакина высказалась о возможном введении пятисетовых матчей на ТБШ
07:41, Сегодня
Рыбакина высказалась о возможном введении пятисетовых матчей на ТБШ
Чемпион Almaty Open узнал своего соперника по второму кругу "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
07:17, Сегодня
Чемпион Almaty Open узнал своего соперника по второму кругу "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Оливейра и Холлоуэй провели дуэль взглядов перед реваншем
06:57, Сегодня
Оливейра и Холлоуэй провели дуэль взглядов перед реваншем
45-летняя Винус Уильямс проиграла в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
06:19, Сегодня
45-летняя Винус Уильямс проиграла в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: