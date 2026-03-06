#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Спорт

Казахстанцы стартовали на ЧМ по конькобежному спорту в Нидерландах

В Херенвене (Нидерланды) проходит чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 18:44 Фото: olympic.kz
В Херенвене (Нидерланды) проходит чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. От нашей страны на мировом первенстве выступают Артур Галиев и Арина Ильященко, сообщает Zakon.kz.

В первый день состоялись первые забеги на дистанциях 500 и 1000 м.

По итогам выступлений наши атлеты в общем зачете расположились на следующих промежуточных позициях:

  • Артур Галиев – 26 место (70.905 очка в сумме);
  • Арина Ильященко – 19 место (77.660).

6 марта также пройдут вторые забеги на этих дистанциях, после чего определятся победители ЧМ по сумме набранных очков.

На данный момент лидируют Фемке Кок (Нидерланды) и Йеннинг де Бу (Нидерланды).

Ранее сообщалось, когда покажут открытие Паралимпийских игр в Италии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанцы удачно выступили на юниорском Кубке мира по конькобежному спорту
21:01, 26 ноября 2023
Казахстанцы удачно выступили на юниорском Кубке мира по конькобежному спорту
Две россиянки переходят в сборную Казахстана по конькобежному спорту
08:12, 13 сентября 2023
Две россиянки переходят в сборную Казахстана по конькобежному спорту
Объявлен список сборной Казахстана по конькобежному спорту на Олимпиаду-2026
16:42, 23 декабря 2025
Объявлен список сборной Казахстана по конькобежному спорту на Олимпиаду-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один поединок в промоушене за четыре года
18:29, Сегодня
Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один поединок в промоушене за четыре года
Гусмана Кыргызбаева дисквалифицировали в полуфинале крупного турнира по дзюдо
18:19, Сегодня
Гусмана Кыргызбаева дисквалифицировали в полуфинале крупного турнира по дзюдо
Дзюдоист из Казахстана разгромил азербайджанца и поборется за "бронзу" на Grand Prix
18:10, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана разгромил азербайджанца и поборется за "бронзу" на Grand Prix
Официально объявлен поединок двух японских "монстров" за титул "абсолюта"
17:57, Сегодня
Официально объявлен поединок двух японских "монстров" за титул "абсолюта"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: