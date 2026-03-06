Казахстанцы стартовали на ЧМ по конькобежному спорту в Нидерландах
Фото: olympic.kz
В Херенвене (Нидерланды) проходит чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. От нашей страны на мировом первенстве выступают Артур Галиев и Арина Ильященко, сообщает Zakon.kz.
В первый день состоялись первые забеги на дистанциях 500 и 1000 м.
По итогам выступлений наши атлеты в общем зачете расположились на следующих промежуточных позициях:
- Артур Галиев – 26 место (70.905 очка в сумме);
- Арина Ильященко – 19 место (77.660).
6 марта также пройдут вторые забеги на этих дистанциях, после чего определятся победители ЧМ по сумме набранных очков.
На данный момент лидируют Фемке Кок (Нидерланды) и Йеннинг де Бу (Нидерланды).
