Казахстанцы стартовали на ЧМ по конькобежному спорту в Нидерландах

В Херенвене (Нидерланды) проходит чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. От нашей страны на мировом первенстве выступают Артур Галиев и Арина Ильященко, сообщает Zakon.kz.

В первый день состоялись первые забеги на дистанциях 500 и 1000 м.

По итогам выступлений наши атлеты в общем зачете расположились на следующих промежуточных позициях:

Артур Галиев – 26 место (70.905 очка в сумме);

Арина Ильященко – 19 место (77.660).

6 марта также пройдут вторые забеги на этих дистанциях, после чего определятся победители ЧМ по сумме набранных очков.

На данный момент лидируют Фемке Кок (Нидерланды) и Йеннинг де Бу (Нидерланды).

