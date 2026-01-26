Казахстанские биатлонисты отработали последний крупный старт перед Олимпиадой

Фото: olympic.kz

В Нове-Место (Чехия) завершился этап Кубка мира по биатлону. В первый соревновательный день состоялась индивидуальная гонка среди мужчин, сообщает Zakon.kz.

В этом виде программы Владислав Киреев занял 37-е место, Асет Дуйсенов финишировал 70-м, а Александр Мухин расположился на 75-й позиции. У женщин в этом виде программы Милана Генева финишировала на 70-м месте, Дарья Климина стала 84-й, Айша Ракишева – 85-й. В одиночной смешанной эстафете национальная сборная заняла 17-е место. Казахстан представили Вадим Куралес и Милана Генева. Александр Мухин, Кирилл Бауэр, Айша Ракишева и Дарья Климина показали 16-й результат в смешанной эстафете. Данный этап Кубка мира стал последним крупным международным стартом перед Олимпийскими играми 2026 года. Ранее сообщалось, что биатлон принес Казахстану мощное усиление перед Олимпиадой-2026.

