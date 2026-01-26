#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.79
595.07
6.56
Спорт

Казахстанские биатлонисты отработали последний крупный старт перед Олимпиадой

казахстанские биатлонисты выступили на Кубке мира, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 20:05 Фото: olympic.kz
В Нове-Место (Чехия) завершился этап Кубка мира по биатлону. В первый соревновательный день состоялась индивидуальная гонка среди мужчин, сообщает Zakon.kz.

В этом виде программы Владислав Киреев занял 37-е место, Асет Дуйсенов финишировал 70-м, а Александр Мухин расположился на 75-й позиции.

У женщин в этом виде программы Милана Генева финишировала на 70-м месте, Дарья Климина стала 84-й, Айша Ракишева – 85-й.

В одиночной смешанной эстафете национальная сборная заняла 17-е место. Казахстан представили Вадим Куралес и Милана Генева.

Александр Мухин, Кирилл Бауэр, Айша Ракишева и Дарья Климина показали 16-й результат в смешанной эстафете.

Данный этап Кубка мира стал последним крупным международным стартом перед Олимпийскими играми 2026 года.

Ранее сообщалось, что биатлон принес Казахстану мощное усиление перед Олимпиадой-2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Лидеры сборной РК не смогли завоевать медали Кубка мира по фристайлу
16:14, 08 марта 2024
Лидеры сборной РК не смогли завоевать медали Кубка мира по фристайлу
Казахстанский лучник выступил на Олимпиаде в Париже
22:37, 30 июля 2024
Казахстанский лучник выступил на Олимпиаде в Париже
Казахстанцы стартовали на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии
23:26, 28 ноября 2025
Казахстанцы стартовали на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: