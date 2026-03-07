#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
493.85
571.78
6.25
Спорт

"Кайрат" не прошел в полуфинал Лиги чемпионов

Алматинский &quot;Кайрат&quot; в футзальной Лиге чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 05:42 Фото: Instagram/afckairat
Алматинский "Кайрат" в гостях встретился с испанской "Картахеной" в ответном матче 1/4 финала футзальной Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, матч прошел со счетом 7:4 в пользу испанцев.

Среди победителей дублем отметились Гонсалес, Мотта и Валтиньо. Помимо этого, отличился Осаманмуса. За "Кайрат" дубль показал Турсагулов, голы забили Эдсон Сантос и Невес.

Так, казахстанский клуб не смог выйти в полуфинал турнира, по итогам двух матчей уступив испанцам.

Ранее стало известно, что казахстанский клуб сенсационно вылетел из Лиги чемпионов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Кайрат" проиграл испанской "Картахене" в финале футзальной Лиги чемпионов
00:59, 05 мая 2025
"Кайрат" проиграл испанской "Картахене" в финале футзальной Лиги чемпионов
"Кайрат" и "Картахена" сразились в матче Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
22:32, 23 февраля 2026
"Кайрат" и "Картахена" сразились в матче Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
Казахстанский клуб сенсационно вылетел из Лиги чемпионов
02:30, 07 марта 2026
Казахстанский клуб сенсационно вылетел из Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Пятая ракетка вылетел на старте "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
06:40, Сегодня
Пятая ракетка вылетел на старте "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Официально анонсирован реванш Царукян – Пуллас
06:22, Сегодня
Официально анонсирован реванш Царукян – Пуллас
Арина Соболенко стартовала с победы на турнире в Индиан-Уэллсе
05:22, Сегодня
Арина Соболенко стартовала с победы на турнире в Индиан-Уэллсе
Видеообзор матча "Картахена" – "Кайрат" в Лиге чемпионов
05:08, Сегодня
Видеообзор матча "Картахена" – "Кайрат" в Лиге чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: