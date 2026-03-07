"Кайрат" не прошел в полуфинал Лиги чемпионов
Алматинский "Кайрат" в гостях встретился с испанской "Картахеной" в ответном матче 1/4 финала футзальной Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, матч прошел со счетом 7:4 в пользу испанцев.
Среди победителей дублем отметились Гонсалес, Мотта и Валтиньо. Помимо этого, отличился Осаманмуса. За "Кайрат" дубль показал Турсагулов, голы забили Эдсон Сантос и Невес.
Так, казахстанский клуб не смог выйти в полуфинал турнира, по итогам двух матчей уступив испанцам.
Ранее стало известно, что казахстанский клуб сенсационно вылетел из Лиги чемпионов.
