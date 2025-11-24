#АЭС в Казахстане
Архив новостей
Спорт

"Семей" вел 3:0, но упустил победу в матче Лиги чемпионов

Семей не смог обыграть Пяст, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 22:23 Фото: Instagram/fcsemey
Футзальный клуб "Семей" дома сыграл с польским клубом "Пяст" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

На четвертой минуте счет открыл Дедезиньо, больше голов в первом тайме не было.

Во втором успех семейчан закрепил Камиль Герейханов (21-я), а затем дубль оформил Дедезиньо (35-я), Тейшейра Друммонд Ланса (35-я и 36-я) быстро сократил разрыв, а итог на последней минуте подвел Мартинс Граса – 3:3.

Ответная игра между командами пройдет 5 декабря в Гливице, по ее итогам будет определен участник четвертьфинала турнира, который встретится с лучшим в паре "Йорринг" (Дания) – "Этуаль" (Франция).

Ранее сообщалось, что алматинцы готовятся сразу к двум матчам Лиги чемпионов УЕФА в декабре.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
