"Кайрат" упустил победу в матче с аутсайдером КПЛ-2024

13 июля стартовали матчи второго круга казахстанской Премьер-лиги. В одной из этих встреч 14-го тура алматинский "Кайрат" сыграл дома вничью (1:1) с "Женисом" из Астаны, предпоследней командой турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

Алматинский коллектив, который является одним из претендентов на медали нынешнего чемпионата, вел по ходу игры 1:0. Открыл счет в этом поединке на 49-й минуте бразильский легионер "Кайрата" Жоао Пауло.

Однако, как уже было замечено в ряде матчей этого сезона, хозяева поля, ведя в счете, в итоге упускали свое преимущество.

Данная традиция не обошла "Кайрат" и в этот раз. Столичные футболисты сумели восстановить равновесие за 7 минут до финального свистка, отличился Лукаш Будинский.

Первый игровой день 14-го тура КПЛ-2024 был открыт поединком "Шахтера" и "Жетысу", где была зафиксирована нулевая ничья. А вслед за ними сыграли "Кайсар" и "Елимай". В этом противоборстве кызылординцы вырвали победы на своей арене в дополнительное время – 2:1.





Еще три игры 14-го тура перенесены на более поздний срок в связи с участием казахстанских клубов в квалификации еврокубков.



Что касается старта нового сезона трех клубных турниров УЕФА, то здесь три наших топ-клуба ничем не проявили себя. Чемпион страны "Ордабасы" в Шымкенте не смог обыграть "Петрокуб" – 0:0 – в рамках игр Лиги чемпионов.

"Актобе" на своей арене потерпел обидное поражение от "Сараево" – 0:1. А "Тобол" в гостях был разгромлен словацким "Ружомбероком" – 2:5.