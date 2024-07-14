Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Кайрат" упустил победу в матче с аутсайдером КПЛ-2024

Футбол Кайрат Победа, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 20:40 Фото: Instagram/jpaullo
13 июля стартовали матчи второго круга казахстанской Премьер-лиги. В одной из этих встреч 14-го тура алматинский "Кайрат" сыграл дома вничью (1:1) с "Женисом" из Астаны, предпоследней командой турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

Алматинский коллектив, который является одним из претендентов на медали нынешнего чемпионата, вел по ходу игры 1:0. Открыл счет в этом поединке на 49-й минуте бразильский легионер "Кайрата" Жоао Пауло.

Однако, как уже было замечено в ряде матчей этого сезона, хозяева поля, ведя в счете, в итоге упускали свое преимущество. 

Данная традиция не обошла "Кайрат" и в этот раз. Столичные футболисты сумели восстановить равновесие за 7 минут до финального свистка, отличился Лукаш Будинский. 

Первый игровой день 14-го тура КПЛ-2024 был открыт поединком "Шахтера" и "Жетысу", где была зафиксирована нулевая ничья. А вслед за ними сыграли "Кайсар" и "Елимай". В этом противоборстве кызылординцы вырвали победы на своей арене в дополнительное время – 2:1. 


Еще три игры 14-го тура перенесены на более поздний срок в связи с участием казахстанских клубов в квалификации еврокубков.

Что касается старта нового сезона трех клубных турниров УЕФА, то здесь три наших топ-клуба ничем не проявили себя.  Чемпион страны "Ордабасы" в Шымкенте не смог обыграть "Петрокуб" – 0:0 – в рамках игр Лиги чемпионов. 

"Актобе" на своей арене потерпел обидное поражение от "Сараево" – 0:1. А "Тобол" в гостях был разгромлен словацким "Ружомбероком" – 2:5.  

Читайте также

Головкин
Слухи о большой зарплате Геннадия Головкина опровергли в Национальном олимпийском комитете
Кубок Америки: Уругвай завоевал &quot;бронзу&quot;
Кубок Америки: Уругвай завоевал "бронзу"
Какое заявление сделал казахстанский боксер Жанибек Алимханулы
Какое заявление сделал казахстанский боксер Qazaq style Жанибек Алимханулы
Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА Казахстанская премьер-лига Кайрат ФК Кайсар ФК Шахтер ФК 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, уровень цен, рейтинг
Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
Трампа хотели убить, стрелок прострелил ему ухо
Трампа хотели убить: подробности покушения на экс-президента США
Солнце
Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля
Токаев осудил покушение на жизнь Трампа
Токаев осудил покушение на жизнь Трампа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: