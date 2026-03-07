#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
493.85
571.78
6.25
Спорт

Футболистки Ирана снова отличились на чемпионате в Австралии

Кубок Азии по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2026 02:30 Фото: Х/vietnamenglish
Во время очередного матча Кубка Азии на стадионе Cbus Super Stadium в Австралии женская сборная Ирана по футболу вновь интересно себя повела во время исполнения национального гимна, сообщает Zakon.kz.

Вечером 2 марта перед матчем с Южной Кореей женская сборная Ирана по футболу отказалась петь национальный гимн. Тогда трибуны поддержали этот жест криками и аплодисментами, а тренер команды улыбалась. После этого иранское государственное телевидение назвало их "предательницами военного времени".

Однако в следующем матче женская сборная Ирана исполнила гимн страны, а также всей командой продемонстрировало военное приветствие. Было ли это сделано под давлением или по собственной инициативе – неизвестно.

Что касается игры, то матч с Австралией завершился для иранок разгромным поражением со счетом 0:4.

На днях Лионель Месси вместе с командой "Интер Майами" посетил Белый дом по приглашению президента США Дональда Трампа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Футболистки Ирана не захотели петь гимн своей страны
02:02, 04 марта 2026
Футболистки Ирана не захотели петь гимн своей страны
Школьники из Алматы отличились на чемпионате по робототехнике в Австралии
17:27, 15 июля 2024
Школьники из Алматы отличились на чемпионате по робототехнике в Австралии
Казахстан – Австралия: Юлия Путинцева разгромила Кимберли Биррелл
19:07, 09 ноября 2023
Казахстан – Австралия: Юлия Путинцева разгромила Кимберли Биррелл
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Три сета продлился стартовый матч Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе
02:30, 08 марта 2026
Три сета продлился стартовый матч Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе
Команда казахстанского футболиста проиграла в матче чемпионата Словакии
02:08, 08 марта 2026
Команда казахстанского футболиста проиграла в матче чемпионата Словакии
Казахстанский теннисист уступил экс-второй ракетке мира на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе
01:37, 08 марта 2026
Казахстанский теннисист уступил экс-второй ракетке мира на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе
Овечкин вновь не набрал очков за "Вашингтон"
01:17, 08 марта 2026
Овечкин вновь не набрал очков за "Вашингтон"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: