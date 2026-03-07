Футболистки Ирана снова отличились на чемпионате в Австралии

Во время очередного матча Кубка Азии на стадионе Cbus Super Stadium в Австралии женская сборная Ирана по футболу вновь интересно себя повела во время исполнения национального гимна, сообщает Zakon.kz.

Вечером 2 марта перед матчем с Южной Кореей женская сборная Ирана по футболу отказалась петь национальный гимн. Тогда трибуны поддержали этот жест криками и аплодисментами, а тренер команды улыбалась. После этого иранское государственное телевидение назвало их "предательницами военного времени".

Однако в следующем матче женская сборная Ирана исполнила гимн страны, а также всей командой продемонстрировало военное приветствие. Было ли это сделано под давлением или по собственной инициативе – неизвестно.

د استرالیا پر وړاندې د لوبې مخکې د ایران د ښځو د فوټبال ملي ټیم لوبغاړو نظامي سلام وکړ. pic.twitter.com/HN9XH0zhK4 — ایران پښتو راډیو – Iran Radio ps (@iran_radiops) March 5, 2026

Что касается игры, то матч с Австралией завершился для иранок разгромным поражением со счетом 0:4.

На днях Лионель Месси вместе с командой "Интер Майами" посетил Белый дом по приглашению президента США Дональда Трампа.