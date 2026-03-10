"Ахмат" с голом Самородова упустил победу над одним из лидеров РПЛ

9 марта в Москве состоялся матч 20-го тура российской Премьер-лиги, где местный "Локомотив" принимал грозненский "Ахмат", честь которого защищали футболисты сборной Казахстана Максим Самородов и Галымжан Кенжебек, сообщает Zakon.kz.

"Железнодорожники" выходили на поле в качестве одного из лидеров турнирной таблицы, занимая там третье место, и хотели набрать еще три очка в противостоянии с "Ахматом".

Однако подопечные Станислава Черчесова не согласились с подобным мнением и доказали это на деле, забив два гола в течение трех минут в самом начале встречи.

Вначале форвард грозненского коллектива Георгий Мелкадзе удачно пробил штрафной удар. Спустя мгновение казахстанский нападающий Максим Самородов удвоил преимущество гостей.

Победный результат "Ахмат" не смог удержать. Еще до перерыва Лукас Фассон отыграл один мяч, а после отдыха Данил Пруцев восстановил равновесие. Счет 2:2 не изменился до финального свистка.

На исходе данной игры состоялся официальный дебют еще одного казахстанца Галымжана Кенжебека в рамках РПЛ. Он вышел на замену вместо Самородова, но особо ничем не был замечен.

По итогам матча "Локомотив" с активом в 41 очко остался на третьем месте турнирной таблицы. "Ахмат" спустился на девятую позицию (26).

