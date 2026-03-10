#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Спорт

"Ахмат" с голом Самородова упустил победу над одним из лидеров РПЛ

Футбол Гол Форварда, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 12:12 Фото: fc-akhmat.ru
9 марта в Москве состоялся матч 20-го тура российской Премьер-лиги, где местный "Локомотив" принимал грозненский "Ахмат", честь которого защищали футболисты сборной Казахстана Максим Самородов и Галымжан Кенжебек, сообщает Zakon.kz.

"Железнодорожники" выходили на поле в качестве одного из лидеров турнирной таблицы, занимая там третье место, и хотели набрать еще три очка в противостоянии с "Ахматом".

Однако подопечные Станислава Черчесова не согласились с подобным мнением и доказали это на деле, забив два гола в течение трех минут в самом начале встречи.

Вначале форвард грозненского коллектива Георгий Мелкадзе удачно пробил штрафной удар. Спустя мгновение казахстанский нападающий Максим Самородов удвоил преимущество гостей.

Победный результат "Ахмат" не смог удержать. Еще до перерыва Лукас Фассон отыграл один мяч, а после отдыха Данил Пруцев восстановил равновесие. Счет 2:2 не изменился до финального свистка.

На исходе данной игры состоялся официальный дебют еще одного казахстанца Галымжана Кенжебека в рамках РПЛ. Он вышел на замену вместо Самородова, но особо ничем не был замечен.

По итогам матча "Локомотив" с активом в 41 очко остался на третьем месте турнирной таблицы. "Ахмат" спустился на девятую позицию (26).

17 февраля лидер грозненской дружины Максим Самородов на турецких сборах обозначил цель клуба на остаток текущего сезона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Галатасарай" и "Ливерпуль" открывают стадию 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
15:06, 10 марта 2026
"Галатасарай" и "Ливерпуль" открывают стадию 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Дубль казахстанца Самородова не помог "Ахмату" в домашнем матче РПЛ
10:00, 28 октября 2025
Дубль казахстанца Самородова не помог "Ахмату" в домашнем матче РПЛ
Максим Самородов получил главный приз за лучший гол в РПЛ
15:01, 20 декабря 2024
Максим Самородов получил главный приз за лучший гол в РПЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: