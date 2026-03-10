#Референдум-2026
Спорт

Неймар попал в предварительный список "пентакампеонов" на ЧМ-2026

Футбол Состав Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 15:58 Фото: Instagram/neymarjr
Не игравший почти три года за сборную Бразилии, бывшая ее звезда Неймар может уже в ближайшее время снова надеть майку главной команды страны, сообщает Zakon.kz.

По сведениям TNT Sports Brasil, 34-летний форвард клуба "Сантос" включен в предварительный список самой титулованной сборной мира для участия в мировом первенстве 2026 года.

Но все это будет возможным после просмотра главного тренера "пентакампеонов" Карло Анчелотти, который хочет дать шанс футболисту.

При этом у итальянского специалиста есть свои условия, о чем прекрасно осведомлен Неймар. Речь идет об игровой форме нападающего.

Фото: Instagram/neymarjr

Анчелотти планирует посетить выездной матч "Сантоса" против "Мирасола", который пройдет 11 марта в рамках бразильского чемпионата.

Три недели назад Неймар вернулся на поле после 10 игр отсутствия и помог "Сантосу" разгромить соперника.

27 февраля нападающий сделал победный дубль за свой родной клуб и отметился мастерством симуляции.

Если тренерский штаб сборной Бразилии будет удовлетворен формой игрока, то болельщики увидят Неймара в товарищеских матчах против Франции (27 марта) и Хорватии (1 апреля).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
