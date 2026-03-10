Неймар попал в предварительный список "пентакампеонов" на ЧМ-2026
По сведениям TNT Sports Brasil, 34-летний форвард клуба "Сантос" включен в предварительный список самой титулованной сборной мира для участия в мировом первенстве 2026 года.
Но все это будет возможным после просмотра главного тренера "пентакампеонов" Карло Анчелотти, который хочет дать шанс футболисту.
При этом у итальянского специалиста есть свои условия, о чем прекрасно осведомлен Неймар. Речь идет об игровой форме нападающего.
Фото: Instagram/neymarjr
Анчелотти планирует посетить выездной матч "Сантоса" против "Мирасола", который пройдет 11 марта в рамках бразильского чемпионата.
Три недели назад Неймар вернулся на поле после 10 игр отсутствия и помог "Сантосу" разгромить соперника.
27 февраля нападающий сделал победный дубль за свой родной клуб и отметился мастерством симуляции.
Если тренерский штаб сборной Бразилии будет удовлетворен формой игрока, то болельщики увидят Неймара в товарищеских матчах против Франции (27 марта) и Хорватии (1 апреля).