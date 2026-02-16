#Референдум-2026
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Спорт

Неймар вернулся на поле после 10 матчей отсутствия и помог "Сантосу"

Футбол Возвращение Игрока , фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 14:20 Фото: Instagram/SANTOSfc
Знаменитый бразильский футболист Неймар восстановился после недавней операции и сыграл первый матч за "Сантос" в новом сезоне, а его команда сумела добиться крупной победы, сообщает Zakon.kz.

Данное событие произошло в ночь на 16 февраля, когда "Сантос" дома разгромил команду "Вело Клуб" в поединке восьмого тура Паулисты со счетом 6:0.

Это был первый матч Неймара в новом сезоне-2026, после того как он 23 декабря перенес операцию на колене, из-за чего пропустил 10 игр.

34-летнего лидера "Сантоса" выпустили на поле только во втором тайме, когда он заменил одного из своих коллег.

В последние несколько лет Неймара постоянно преследуют травмы, в связи с чем в его карьере наблюдается небольшой спад.

При хорошей форме бразилец сияет во всей красе, доказательством чего стал матч двухмесячной давности, когда он оформил хет-трик.

Контракт Неймара с нынешнем клубом действует до конца этого года.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
