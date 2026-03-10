#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Спорт

Дзюдоисты Казахстана взяли "золото" и "бронзу" на турнире Гран-при в Австрии

дзюдоисты Казахстана завоевали две медали в Австрии, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 19:21 Фото: olympic.kz
В Линце (Австрия) завершился турнир по дзюдо серии Гран-при. В заключительный соревновательный день честь страны защищали пять казахстанских дзюдоистов, сообщает Zakon.kz.

Однако до финального блока сумела дойти только Акеркe Рамазанова (свыше 78 кг). В схватке за бронзовую медаль она уступила Эмме-Мелис Актас (Эстония).

Аида Тойшыбекова (свыше 78 кг), Айдар Арапов (до 90 кг), Марат Байкамуров (до 100 кг), Нурлыхан Шархан (до 100 кг) и Жантилек Нуртилепулы (свыше 100 кг) не смогли пробиться в решающие раунды.

Таким образом, сборная Казахстана завершила Гран-при с двумя медалями. Ранее Адилет Алмат (до 81 кг) завоевал золотую медаль, а Шерзод Давлатов (до 60 кг) стал бронзовым призером.

Ранее сообщалось, что казахстанка не взяла "бронзу", поскольку чуть не травмировала соперницу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстан поборется за "золото" Гран-при по дзюдо в Австрии
19:15, 07 марта 2026
Казахстан поборется за "золото" Гран-при по дзюдо в Австрии
Казахстанские дзюдоисты в шаге от медалей Гран-при в Австрии
20:27, 06 марта 2026
Казахстанские дзюдоисты в шаге от медалей Гран-при в Австрии
Казахстанский дзюдоист Адилет Алмат завоевал "золото" Гран-при в Австрии
23:02, 07 марта 2026
Казахстанский дзюдоист Адилет Алмат завоевал "золото" Гран-при в Австрии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: