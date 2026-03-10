Дзюдоисты Казахстана взяли "золото" и "бронзу" на турнире Гран-при в Австрии

В Линце (Австрия) завершился турнир по дзюдо серии Гран-при. В заключительный соревновательный день честь страны защищали пять казахстанских дзюдоистов, сообщает Zakon.kz.

Однако до финального блока сумела дойти только Акеркe Рамазанова (свыше 78 кг). В схватке за бронзовую медаль она уступила Эмме-Мелис Актас (Эстония).

Аида Тойшыбекова (свыше 78 кг), Айдар Арапов (до 90 кг), Марат Байкамуров (до 100 кг), Нурлыхан Шархан (до 100 кг) и Жантилек Нуртилепулы (свыше 100 кг) не смогли пробиться в решающие раунды.

Таким образом, сборная Казахстана завершила Гран-при с двумя медалями. Ранее Адилет Алмат (до 81 кг) завоевал золотую медаль, а Шерзод Давлатов (до 60 кг) стал бронзовым призером.

Ранее сообщалось, что казахстанка не взяла "бронзу", поскольку чуть не травмировала соперницу.