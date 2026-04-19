#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
469.52
553.75
6.15
Спорт

Казахстан взял "серебро" ЧА по дзюдо в командном турнире

дзюдо, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 15:32 Фото: НОК РК
Сборная Казахстана по дзюдо завершила чемпионат Азии в Ордосе (Китай) "серебром" в командном турнире, сообщает Zakon.kz.

Заключительным видом программы стал турнир среди смешанных команд. В финале казахстанцы встретились со сборной Монголии и уступили со счетом 0:4.

Поражения в своих схватках потерпели Дана Абдирова (до 57 кг), Ануар Жумагельдин (до 73 кг), Аида Тойшыбекова (свыше 70 кг) и Галымжан Кырыкбай (свыше 90 кг), сообщили в НОК РК.

По итогам континентального первенства команда Казахстана завоевала шесть медалей. "Золото" выиграл Адилет Алмат (до 81 кг). Бронзовыми призерами стали Эсмигуль Куюлова (до 63 кг), Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), Айдар Арапов (до 90 кг) и Аруна Жангельдина (до 78 кг).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Спустя четыре года у Казахстана появилось "золото" ЧА-2026 по дзюдо
15:08, 17 апреля 2026
Спустя четыре года у Казахстана появилось "золото" ЧА-2026 по дзюдо
Сборная Казахстана выиграла чемпионат Азии по пара дзюдо
14:03, 30 апреля 2023
Сборная Казахстана выиграла чемпионат Азии по пара дзюдо
Казахстан пополнил медальный счет ЧА по дзюдо в Китае
18:01, 18 апреля 2026
Казахстан пополнил медальный счет ЧА по дзюдо в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Игрок "Елимая" заявил об упущенной победе в матче с "Астаной" в шестом туре КПЛ
15:18, Сегодня
Игрок "Елимая" заявил об упущенной победе в матче с "Астаной" в шестом туре КПЛ
15-летний казахстанский теннисист стал триумфатором турнира в Гуанчжоу
14:52, Сегодня
15-летний казахстанский теннисист стал триумфатором турнира в Гуанчжоу
Увольнения последуют в "Иртыше" после двух подряд поражений в КПЛ
14:32, Сегодня
Увольнения последуют в "Иртыше" после двух подряд поражений в КПЛ
Казахстан разгромили в финале командного турнира ЧА по дзюдо в Китае
14:09, Сегодня
Казахстан разгромили в финале командного турнира ЧА по дзюдо в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: