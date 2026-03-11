"Кайрат" начал продажу билетов на первый домашний матч против "Актобе"

16 марта на Центральном стадионе Алматы пройдет самое главное событие второго тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где действующий чемпион страны "Кайрат" примет пятикратного чемпиона республики – "Актобе", сообщает Zakon.kz.

Интерес к этой битве как всегда очень пристальный и многосторонний. Команды на старте чемпионата Казахстана 2026 года одержали победы и сейчас находятся в списке лидеров, где на вершине стоит западноказахстанский коллектив.

За пять дней до начала этого матча в кассу поступили билеты, стоимость которых колеблется от 1500 до 7000 тенге.

Ажиотаж вокруг предстоящего поединка очень велик. В первую очередь это связано с известными фан-группами гостевой команды, которые бурно поддерживают "красно-белых" не только на стадионе, но и за его территорией.

Ну и, конечно, "алматинцы" хотят увидеть в деле легендарного Нани, который с недавних пор надел майку "Актобе" и даже успел отдать голевой пас в разгроме "Тобола".

Одно из самых горячих и принципиальных противостояний казахстанского футбола начнется 16 марта в 19:00 на Центральном стадионе, и это будет первый домашний матч действующего чемпиона.

7 марта "Кайрат" в стартовом туре КПЛ-2026 на выезде переиграл "Алтай" (1:0), а "Актобе" в роли номинальных хозяев на "Туркестан Арене" не оставил шансов "Тобылу" (4:1).