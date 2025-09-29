#АЭС в Казахстане
Спорт

Рафаэль Уразбахтин рассказал о планах "Кайрата" на матч с "Реалом"

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 13:37 Фото: Instagram/f.c.kairat
30 сентября 2025 года на Центральном стадионе Алматы пройдет исторический футбольный матч, в котором казахстанский "Кайрат" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА примет знаменитый испанский "Реал", сообщает Zakon.kz.

За день до поединка главный тренер алматинского коллектива Рафаэль Уразбахтин высказался о возможностях своих подопечных против самого титулованного футбольного клуба планеты.

Это исторический матч для клуба и страны, футбольный праздник для всех нас. Посмотрели последние пять игр "Реала", в субботу проиграли "Атлетико", но это футбол, неудачи неизбежны. У соперника особых недостатков нет, анализируя их ошибки, мы для себя что-то и нашли. Соперник очень высокого уровня, у нас есть свой план на игру, если реализуем, то цель будет выполнена. Мы достигаем цели за счет командной дисциплины, не должны бояться их, должны выходить на поле с большим сердцем".Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин

Встреча "Кайрата" и "Реала" начнется 30 сентября в 21:45. Зрители, которые не попали на Центральный стадион, смогут посмотреть игру в прямой трансляции на телеканале Qazsport.

"Нам надо быть стабильными по ходу всей игры, чтобы как-то справиться с гостями. У Шерхана Калмурзы хорошее настроение, готов к игре, наш тренер по вратарям с ним работает. Он сам в отличном настроении, у него сейчас особых волнений не заметил. Калмурза пока у нас первый вратарь на данный момент. Все будет ясно непосредственно перед матчем. Зария восстановился и сейчас уже в команде, но выход против "Реала" под вопросом еще. Я особо не верю во всякие ритуалы, ценю качество своей работы". Рафаэль Уразбахтин

Обе команды подошли к первому в своей истории противостоянию с разным настроением. Чемпион Казахстана в рамках игр КПЛ-2025 на своем поле переиграл астанинский "Женис" – 3:1.

А 15-кратный победитель Лиги чемпионов УЕФА на уровне Ла Лиги 28 сентября был разгромлен в гостях своими земляками из "Атлетико" – 5:2.

К этому часу уже известен список всех игроков "Реала", которые прибыли в Алматы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
