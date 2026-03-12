#Референдум-2026
Спорт

Четыре из шести клубов АПЛ "не доберутся" до четвертьфинала Лиги чемпионов

Футбол Провал Представителей АПЛ , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 17:29 Фото: Instagram/championSleague
Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА стали плачевными для команд английской Премьер-лиги. Четыре из них с большой долей вероятности могут уже попрощаться с текущим сезоном еврокубков на будущей неделе, сообщает Zakon.kz.

О последних результатах шести клубов из АПЛ говорит сама статистика. Две ничьих и четыре поражения в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

Если приглядеться к цифрам, то "Тоттенхэм" крупно проиграл "Атлетико" (2:5), "Ливерпуль" уступил "Галатасараю" (0:1), "Манчестер Сити" разгромлен "Реалом" (0:3), "Челси" был бит ПСЖ (2:5).

Главный фаворит турнира "Арсенал" избежал неудачи на последних минутах встречи с "Байером" (1:1). А "Ньюкасл" упустил победу в противостоянии с "Барселоной" (1:1).

Оглядываясь на ответные поединки, которые пройдут 17 и 18 марта, можно уже сейчас предполагать, что только два английских клуба имеют более или менее какие-то шансы на проход в четвертьфинал текущих соревнований.

Здесь речь идет об "Арсенале" и "Ливерпуле", у которых нет такого большого дефицита голов, необходимых для решения своих задач. Тем более эти два гранда сыграют свои ответные матчи на родных аренах.

Стоит напомнить, что в нынешнем сезоне до 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА добрались все шесть команд из Англии, а это является рекордом.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
