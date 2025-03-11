"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв "Бенфику"

Каталонская "Барселона" 11 марта одержала победу над лиссабонской "Бенфикой" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на стадионе "Олимпик Льюис Компанис" в Барселоне и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Благодаря этой победе "Барселона" обеспечила себе выход в 1/4 финала, выиграв противостояние по сумме двух матчей — 4:1.

Счет в игре был открыт на 11-й минуте, когда полузащитник каталонцев Рафинья отправил мяч в сетку. Однако уже спустя две минуты защитник "Бенфики" Николас Отаменди сравнял результат. На 27-й минуте молодой талант Ламин Ямаль вновь вывел "Барселону" вперед. А перед самым перерывом, на 42-й минуте, Рафинья оформил дубль, установив окончательный счет матча.

А ранее Казахстан назвал окончательный состав на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира-2026 против Уэльса и Лихтенштейна.