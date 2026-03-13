Ербол Хамитов завоевал для Казахстана историческое "золото" Паралимпиады-2026
Ербол Хамитов сегодня сражался за самую высокую награду на дистанции 4,5 км по пара биатлону сидя.
В финале наш паралимпиец пересек финишную черту с первым результатом 9.39.0. Это первая золотая медаль Казахстана в пара биатлоне за всю историю зимних Игр.
Отметим, что зимние Паралимпийские игры-2026 в Италии продлятся до 16 марта. В соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов из 56 стран мира, которые разыгрывают 79 комплектов медалей.
Также нужно подчеркнуть, что это вторая награда нашей паралимпийской сборной на нынешних состязаниях. 10 марта Ербол Хамитов добыл бронзовую медаль в соревнованиях по паралыжным гонкам. Таким образом, знаменосец нашей команды Ербол Хамитов имеет в своем активе две медали итальянских баталий.