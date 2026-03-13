#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Ербол Хамитов завоевал для Казахстана историческое "золото" Паралимпиады-2026

Ербол Хамитов, параспорт, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 17:00 Фото: olympic.kz
13 марта 2026 года в итальянском Милане на зимних Паралимпийских играх казахстанец Ербол Хамитов принес нашей стране медаль высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

Ербол Хамитов сегодня сражался за самую высокую награду на дистанции 4,5 км по пара биатлону сидя.

В финале наш паралимпиец пересек финишную черту с первым результатом 9.39.0. Это первая золотая медаль Казахстана в пара биатлоне за всю историю зимних Игр.

Отметим, что зимние Паралимпийские игры-2026 в Италии продлятся до 16 марта. В соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов из 56 стран мира, которые разыгрывают 79 комплектов медалей.

Фото: telegram/DRSQazaqstan

Также нужно подчеркнуть, что это вторая награда нашей паралимпийской сборной на нынешних состязаниях. 10 марта Ербол Хамитов добыл бронзовую медаль в соревнованиях по паралыжным гонкам. Таким образом, знаменосец нашей команды Ербол Хамитов имеет в своем активе две медали итальянских баталий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Михаил Шайдоров обратился к чемпиону Паралимпиады Ерболу Хамитову
18:14, 13 марта 2026
Знаменосец сборной Казахстана добыл первую медаль для страны на Паралимпиаде-2026
18:09, 10 марта 2026
Первое "золото" Паралимпиады-2024 завоевал для Казахстана Давид Дягтерев
23:03, 04 сентября 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рыбакина пожаловалась на жару в Индиан-Уэллсе: Играть в таких условиях непросто
04:19, 14 марта 2026
Там будут все топовые бойцы: Трамп высказался о турнире UFC в Белом доме
03:58, 14 марта 2026
Сайт НХЛ представил топ-5 претендентов на "Харт Трофи"
03:21, 14 марта 2026
Арман Царукян проведёт следующую схватку с Диллоном Дэнисом в лиге Hype FC
02:59, 14 марта 2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: